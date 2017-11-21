На 21 листопада. Ознаки ВІРИ, що діє СПРАВАМИ: "не опускати руки, не скиглити, не перекладати відповідальности"

Дуже розумно і щиро! Дякую Вікторії!

«За що померла Небесна Сотня?» - чимало людей вважає, що це була ціна за зміни суспільства. «Але це не так. Це ціна МОЖЛИВОСТИ зміни суспільства. Це ціна ШАНСУ, ціна ПЕРСПЕКТИВИ… А вже суспільство вправі вважати їхню смерть офірою, жертвоприношенням за якесь сакральне таїнство», – зазначила Вікторія Балицька.

… цим таїнством є зміна свідомости із акцентом на індивідуальній відповідальности за усе, що відбувається в країні та на самоповазі (тобто на ГІДНОСТІ – Б.О.).

«Це два золоті ключика до якісного життя, Можливо, навіть один із них діамантовий. Самоповага – це, мабуть, діамантовий ключ. Людина з самоповагою не дозволяє собі порушувати закон, не краде, не обдурює, не лукавить, не дає хабарі, не дозволяє себе принижувати, не дозволяє собі сідати п’яним за кермо, не очікує подачок, не дозволяє себе обдурювати політикам і чиновникам, не може ховатися від повістки, не може мовчати коли б’ють слабшого й ображають ближнього, не може кинути недопалок повз смітник».

«І, звісно, відповідальність. Усвідомлення, що ми відповідальні за все, що відбувається в суспільстві, – це чарівна паличка, яка міняє дійсність.

Адже Майдан – це по суті ж був колективний гострий приступ самоповаги та відповідальности.

А ось це є ознакою християнської віри, що являє себе у справах: «Люди з самоповагою не опускають руки, не скиглять, не перекладають відповідальности ні на кого і не аґресують в пустоту. А сумлінно працюють над якістю свого життя і роблять це з гідністю».