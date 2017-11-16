Про святкування Різдва 25 грудня

Сьогодні Верховна Рада України прийняла законопроект № 5496, яким встановлюється вихідний день 25 грудня, коли християни, які живуть за григоріанським календарем, святкують Різдво Христове. В мережі вже почали поширювати чутки і фейкову інформацію щодо цього питання. Пропоную деякі пояснення щодо нового вихідного дня.

1. Не буває католицького, православного чи протестанстького Різдва. Є одне Різдво Ісуса Христа, яке всім світом святкується 25 грудня. Річ у тім, що у деяких християн 25 грудня припадає на теперішнє 7 січня. Це церкви, які живуть старим стилем (юліанським календарем). Більшість християнського світу, римо-католики та протестанти Європи та США, живе за григоріанським календарем. Серед православних церков більшість (9 з 14) користуються григоріанським календарем, а тому святкують Різдво 25 грудня. Виключення становлять: Російська, Польська, Єрусалимська, Сербська та Грузинська церкви. Ці церкви святкують Різдво за старим стилем, тобто 7 січня.

2. Український Парламент цим законом висловив свою повагу праву релігійних організацій на самостійність у віроповчальних та догматичних питаннях, а тому всі інсинуації, що начеб то влада збирається нав’язувати церквам дати чи спосіб святкування релігійних свят – не відповідають дійсності.

3. Таким чином Верховна Рада України демонструє, що вона реально піклується про можливість максимальної реалізації прав і свобод своїх громадян, а тому дає можливість громадянам України вільно дотримуватись своїх релігійних переконань. Відтак сотні тисяч римо-католиків, лютеран, реформатів отримають можливість мати вихідний день у відповідності до їх церковних традицій.

4. Питання чи переходити віруючим на новий календар залишається виключно в компетенції релігійних організацій. Церкви мають самі вирішити для себе це питання. Окремі заяви деяких народних обранців про те, що спочатку треба звернутися до церков, щоби вони змінили свої календарі грубо суперечать українському законодавству. Згідно Конституції церква і релігійні організації відділені від Держави, а відтак остання не має права втручатись у їхнє внутрішнє життя. Так само і Законом України «Про свободу совісті і релігійні організації» гарантується повага та невтручання у догматичні та віро повчальні питання. Таким чином Парламент не тільки не повинен, але й не має права вимагати від церков змінити власні богослужбові традиції.

5. Офіційний вихідний день 25 грудня це важливий фактор консолідації. Це питання не роз`єднує, як кажуть деякі опоненти цього законопроекту, а навпаки об`єднує українців різних релігійних традицій, а також українців з іншими європейськими націями. Встановлення вихідного дня для Різдва Христового за григоріанським календарем є цілком логічним в контексті Європейської інтеграції.