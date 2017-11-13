Про мракобісся

Мракобісся — дуже неприємна і небезпечна для людини окремо і для Церкви загалом річ. Це не просто окремий тип мислення, що можна віднести до плюралізму думок. Це викривлення дійсності за допомогою вирваних з цілісної картини світу фактів, що може стати причиною психічних захворювань. На жаль, релігійні люди найбільш схильні до такого мислення, і православні далеко не виключення. Чого тільки варті сумнозвісні брошурки в Почаївській Лаврі. Але в еру інтернету мракобісся набуло змоги поширюватися на багато швидше, спокушаючи християн і компроментуючи Церкву. Найсильніше обскурантизм проявляє себе, коли мова заходить про свята. Про це можна багато писати, але найкраще послідувати логіці мракобісів і подивитись, що вийде. Спробуємо скористатись, так би мовити, доведенням від супротивного. Візьмімо для прикладу якесь свято — ваш День народження. Поїхали.

«Більшість людей святкує День народження, навіть не задумуючись, звідки пішло це свято. Ніхто з біблійних пророків чи Апостолів, ані Христос не святкували свої Дні народження. Люди, про яких згадується у Святому Письмі і, які святкували свій День народження, поклонялись язичницьким богам (Буття 40; 20-22). Звичай запалювати свічки зародився у греків. Круглі паляниці з запаленими на них свічами клали на жертовник в храмах Артеміди в день її народження. Святкуючи свій День народження, ти служиш язичницькій богині Артеміді, а запалюючи свічки на торті — приносиш їй окультну жерву».

Ну як? І цей шаблон можна застовувати практично до всього.

«Святкуєш Новий Рік? Це робили язичники усіх народів. Давні єгиптяни відзначали початок нового року святом відродження Осіріса. Святкуючи Новий Рік, ти поклоняєшся язичницькому богу Осірісу. Думаєш, що прикрашання ялинки — безневинна забава? Ставлячи ялинку на Новий Рік ти береш участь в язичницькому обряді, адже у давнину була традиція прикрашати різні дерева, бо люди думали, що дерева наділені силою і в них живуть духи. Тому вони і задобрювали духів прикрасами – яблуками, яйцями і горіхам».

Але чому ми лише про свята говоримо.

«Користуєтесь технікою Apple? А хтось задумувався що означає їх логотип? Надкушений заборонений плід! Користуючись макбуками і айфонами ти береш участь у відтворенні гріхопадіння Адама та Єви! Знак Google Chrome — три шістки обрамлені колом. 666 — число сатани, отже користуючись Хромом ви поклоняєтесь сатані! А Посейдону ви поклоняєтесь, чіпляючи герб України, бо тризуб — це його тризубець»

І так безкінечно можна продовжувати. Браття і сестри, вище наведений мракобісний тип мислення — це не смішно. Припиніть. Ми омиті Кров’ю Христа, покликані до Царства Небесного, досить паплюжити Істину.