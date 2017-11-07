Реформація по-українськи. Частина 2

Косяк Сергій, пастор з Донецька, координатор міжконфесійного Молитовного Марафону "За Любов, Мир та Цілісність України" (2014 року) у Донецьку (в період захоплення міста бойовиками). Про досвід громадянського служіння на передовій дійсності спілкувались 1 липня 2017р. у другій передачі циклу «Реформація по-українськи» в рамках авторської програми Горкуші Оксани філософсько-релігієзнавчих діалогів «Самовизначення» (Харченко, продакшн ТБ-7). Донецьк – Україна. Україна потребує духовно-християнської реформації. Провідниками такої можуть стати ті духовні особистості, що, тримаючи в одній руці Біблію, а в другій – Конституцію України, йдуть назустріч сучасній громадянській спільноті з її конкретними життєвими проблемами і потребами. Духовно-діяльне служіння людині на передовій дійсності, а не в закапелку теологічних міркувань чи суто релігійних повчань. Патріот – це той, хто бере на себе відповідальність і за небесну, і за земну, маленьку і велику Батьківщину, хто діє і будує тут і зараз.

В пам’ять про головного редактора й координатора каналу (Харченко, продакшн ТБ-7) Леоніда Харченко. Завдяки його неспокійному серцю, громадській ініціативності, патріотичній позиції та фаховій діяльності мали можливість поспілкуватись. Світлої пам’яті та Царства Небесного панові Леоніду.

https://www.youtube.com/watch?v=afSfCJfZoeY