Чому ми з комуністичниим запалом противимось комерціалізації релігійних свят? Який хоч один мінус у комерціалізації Різдва, наприклад в Америці? Ні Санта, ні Кока-кола, ні ялинкові прикраси християнам, що святкували Різдво, не створили жодної перешкоди продовжувати святкувати Різдво. Але щодо плюсів, то тут їх немало. Найбільший — це закладання в дітей почуття свята, яке вони дуже люблять і з нетерпінням очікують. І брехня, що вони не асоціюють це з Народженням Ісуса Христа. Тільки лінивий на Різдво не говорить про те, що «потрібно згадати істинний сенс Різдва». Це видно в пресі, це чути на всіх каналах. Згадайте Сам удома і кадр у церкві, де малий розгледів у «страшному» старому добру людину. І це під майже ангельський спів Щедрика. А якби й про це не говорили інші, то в батьків є прекрасна нагода розповісти своїм дітям. Хто ж у Штатах і Європі бореться проти популярності Різдва, так це ті ж антицерковні ліберали, розповідаючи, що популяризація Різдва і ялинка «порушують права» представників інших віросповідань.

А якщо нам не подобається окупація Заходом нашого інформаційного простору і витіснення наших традицій, то в даній моделі економічних відносин лише комерціалізація наших власних традицій зможе їх захистити. Чого буде більше в супермаркетах — Сантаклаусів чи Святих Миколаїв, те діти і ставитимуть у себе під ялинку. А як на рахунок надвечір’я поминальної суботи?