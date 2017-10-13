НЕ ПРОДОВЖИТИ ВІЙНУ ПІСЛЯ ВІЙНИ

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13 жовтня 2017, 13:19 | Блоги | | 0 | | Код для блогу | |
12 жовтня, 15.00 - Звіт першого етапу проекту "Соціальна апітерапія".
Організатор: Український кооперативний альянс.
Учасники: Зиновій Свереда - президент Українського кооперативного альянсу; Тетяна Василик - директор Фонду "Зміцнення громад", депутат; Максим Петрик - учасник бойових дій, співзасновник соціального кооперативу "ФронтМед"; представник Посольства Республіки Польща в Україні; Олег Хаврук - керівник комітету з міжнародних зв’язків - Рух сприяння територіальній обороні України; Максим Дижечко - “Юридична Сотня”; Олексій Вородін - ГО "Учасників антитерористичної операції "СПАЛАХ", Одеса; Тетяна Левківська - керівник проектів Українського кооперативного альянсу; Ольга Шаварова - Фонд Східна Європа, священики УГКЦ, представники бізнесу Німеччини та Швейцарії.
Коротко. Тридцять екс-воїнів АТО та внутрішньо переміщених осіб, п'ятдесят вільних слухачів упродовж двох місяців навчалися у Школі соціальної апітерапії, головною метою якої було допомогти відповідним категоріям повірити у власні сили та спрямувати їхню енергію у русло прибуткового бізнесу. В результаті навчання учасники Школи підготували п'ять бізнес-проектів у галузі бджільництва та зорганізувалися в медовий кооператив "Медокрай", який перебуває на стадії державної реєстрації. Налагодили партнерські відносини з національними та міжнародними ринками збуту медової продукції.
Під час офіційного закриття Школи учасники отримали дипломи про здобуття фаху менеджера бджолярського господарства, додаткову літературу та матеріально-технічну базу для ефективного функціонування новоствореного кооперативу.
Підсумкові матеріали:
Екс-учасники АТО створили кооператив після навчання у школі бджолярства
Учасники АТО створили кооператив "Фронтмед" після українсько-польського проекту школи бджолярства.
Про це повідомив учасник АТО, співзасновник соціального кооперативу "Фронтмед" Максим Петрик на прес-конференції в Укрінформі.
"Соціальна апітерапія - українсько-польський проект, який проходив на Хмельниччині у селищі Антоніни. Проект було задумано з метою залучення, підтримки та надання постійної роботи для демобілізованих учасників АТО, членів їх сімей та тимчасово переселеним особам. До школи бджолярства долучились не тільки екс-учасники АТО, а й місцеві жителі, як пасічники, так і звичайні селяни, котрим було цікаво дізнатися щось нове", - сказав він.
Отримавши дипломи після закінчення школи апітерапії, група колишніх бійців АТО створили кооператив "Фронтмед".
"Основна мета кооперативу - покращити добробут сімей-членів кооперативу і запропонувати конкурентоспроможний продукт із перших рук", - сказав він.
Петрик додав, що, окрім медової продукції, засновники кооперативу займаються і апітерапією.
"Ми запровадили апібудиночки, так званий сон на бджолах, курси лікувального медового масажу, а також - лікування бджолинию "отрутою". Усі дії виконуються під наглядом кваліфікованих лікарів із дотриманням усіх медичних нормативів", - зазначив він.
Кооператив складається з людей, яким не байдужа доля країни і українців, їхнім гаслом стало "Ми на сторожі здоров'я та миру".
У свою чергу директор Фонду "Зміцнення громад" Тетяна Василик розповіла, що школа соціальної апітерапії об'єднала 30 учасників навчань і понад 30 слухачів.
"Вони створили п'ять потужних команд - два соціальні кооперативи і три підприємства, які на сьогоднішній день уже не просто зробили бізнес-плани, а й почали реєстрацію юридичних осіб і будуть розвиватися за підтримки своїх родин та друзів", - додала вона.
Даний проект будемо розвивати серед екс-воїнів АТО. Наступні школи будуть проведені в Одесі, Херсоні, Дніпрі.
Дуже важливим є участь релігійних діячів для духовної підтримки воїнів, що хочуть позбутися пост-травматичного синдрому.
ВІДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=MOwuafDvGSg
Зіновій Свереда
Український Кооперативний Альянс
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