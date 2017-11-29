Відмовимось від віртуальних мереж задля зустрічі з Богом

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29 листопада 2017, 14:10 | Блоги | Блог вл. Бориса Ґудзяка | 0 |   | Код для блогу |  | 

Слово вл. Бориса Ґудзяка на початок Пилипівки - посту перед Різдвом ГНІХ.

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