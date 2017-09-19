Конфлікт навколо Матильди

В Росії не вщухають конфлікти навколо стрічки режисера Олексія Учителя «Матильда». Фільм присвячений дошлюбним стосункам російського імператора Миколи II, якого РПЦ канонізувала у 2000 році. Цікаво, що поки всі суперечки точаться навколо трейлерів до фільму, оскільки сама стрічка ще не поступила до прокату, а відтак більшість заяв противників базуються на рекламному тизері, а не на повнометражному фільмі.

Одною з перших проти фільму виступила Наталія Поклонська. Вона замовила в російських науковців експертизу фільму. Експерти зокрема зазначили, що стрічка «посилює негативний образ імператора», а роль Миколи другого грає актор, який знімався у картинах для дорослих.

В січні цього року російська організація «Християнська держава – Свята Русь», назва якої є калькою з назви терористичної ІДІЛ, почала залякувати адміністрації російських кінотеатрів. Вони пообіцяли палити кінозали в разі показу «Матильди».

Згада вже Поклонська двічі подавала заяву про перевірку фільму до Генпрокуратури РФ, однак у відомстві порушень закону не знайшли. Міністр культури В. Мединський публічно підтримав режисера, а в самому міністерстві зазначили, що діяльність Поклонської не завадить прокату.

Вже восени православними активістами було спалено автомобіль адвоката режисера Учителя. Поліція на місці злочину знайшла листівки з закликом: «За Матильду горіти». А вже 4 вересня православний активіст Денис Мурашов направив машину з паливом у будівлю кінотеатру, від чого остання зайнялась.

В РПЦ відразу відхрестилися від цих акцій. Спікер РПЦ Володимир Легойда, засудив насильницькі дії активістів, які називають себе православними. Однак його перший заступник навпаки виступив проти фільму та підтримав опонентів режисера. Голова ВЗЦС митрополит Іларіон спробував зайняти позицію «над конфліктом», заявивши що церква не підтримує жодну із сторін конфлікт. Юристи Московського патріархату вже вирішили перестрахуватися на майбутнє та закликають депутатів Держдуми прийняти поправки до закону, заборонивши використовувати слово «православний» організаціям, які не належать до РПЦ.

Цікаво, що за повідомленням колишнього головного редактора журналу Московської Патріархії Сергія Чапніна, постать Миколи другого канонізована не за моральні вчинки, а за мученицьку смерть. Він посилається на висновок комісії РПЦ з канонізації святих, яка вивчала життя родини Романових. Там, зокрема, зазначається, що комісія вивчивши період життя Миколи II до 1917 р., не знайшла підстав для його канонізації. В кінці висновку підкреслюється мученицька смерть імператора, на основі чого комісія рекомендує постать Миколи II та його родини до прославлення у ліку святих.

Українські оглядачі з задоволенням смакують цей конфлікт, адже він розділяє та поляризує російське суспільство, що може бути корисним для України.