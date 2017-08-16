Піднебесний Єрусалим

Чим сильніше припікає сонце, тим гарячішими стають світові проблеми. Ось і в Ізраїлі. Кільце мусульманських країн навколо нього стискається все сильніше, все більше загострюються і внутрішні негаразди, – деякі з них вважаються як невирішальні в принципі. Країна маленька – ресурси майже вичерпано, всі ніші для нового бізнесу щільно заповнено, освічена молодь, не знаходячи застосування своїм здібностям, у загрозливій кількості планує своє майбутнє за межами батьківщини та багато іншого. Ну й клімат… Це вам не Чернівці і навіть не Одеса. Зрозуміло, що за таких обставин напруженість у країні зростає. Налякані не бачать жодного виходу. Дехто вже і в легкій паніці.

Але тут виринає із потаємних схронів могутній Хабад і кидає потопаючій батьківщині надійний рятівний круг. Вихід є! Вихід, що погасить жорстокий конфлікт з арабським світом і нарешті дасть Ізраїлю мир і нечуване процвітання на сотні років уперед. Все дуже просто й легко. Є земля, де справді течуть молоко та мед. Судіть самі: три електростанції, дві з них – атомні, величезні металургійні заводи, ракетобудування, суднобудування, невичерпані корисні копалини – всього не перерахуєш. І що найцінніше: потужна повноводна ріка. Вода! Скоро на землі вона стане найдорожчим товаром. Багата, родюча земля, два моря, з їхнім практично не освоєним узбережжям! І ще багато, багато чого, що неодмінно мусить бути у справжньому раю. Ось де планується побудова нової прекрасної незалежної держави. І називатиметься вона – Небесний Єрусалим. Можливо, й простіше: Єрусалимська єврейська незалежна республіка – ЄЄНР. Ну, з назвою ще остаточно не вирішено, це, можливо, єдине питання, що не знайшло свого конкретного втілення у цьому геніальному проекті.

Важлива річ – духовне підґрунтя. І воно теж є, як же без нього? Ось основа. Пам’ятаєте, що сказав Адонай Ісусу Навину, який очолював завоювання Ханаану? «Дав Я вам землю, над якою ви не трудилися, і міста, яких ви не будували, а одначе ви в них осілись і їсте плоди виноградників та оливних гаїв, яких ви не садили» (Іс.Нав.24:13). Так що і небо, як здається, і земля, і гроші світових мільярдерів – усе «за».

Як ви вже здогадалися, йдеться про п’ять південних областей України. Про це нам дуже красномовно розповів у своєму останньому інтерв’ю (Небесный Иерусалим 2017) Ігор Беркут, лідер партії «Велика Україна». Хтось, можливо, подумає: маячня, сон сивої кобили, але не поспішаймо. Давайте так, задля розваги прикинемо варіант здійснення цього проекту, враховуючи вже наявні факти.

Бажаючі «колонізувати» ці землі є? Є. Поки що не так багато, але якщо план продемонструє свої перші значні успіхи, охочих поділити чужий пиріг з’явиться більше ніж достатньо. Перші переселенці вже прибули до Одеси-мами. Як колись перед взяттям Єрихону, Ісус посилав підглядачів на землі призначені для захоплення, так і тепер: вже їздить по приморських містах пересувна синагога розвідати, як настрої у «мєстних», з ким із представників місцевої влади вже сьогодні можна домовитись, де є місця для будівництва поселень, де можна розмістити військовий контингент. Так, і військо. Хтось же має захищати молоду державу. І немає сумніву, що серед новоприбулих буде достатня кількість добре навчених, з багатим військовим досвідом людей у «штатском».

Будемо відверті: населення південних областей налаштовано далеко не по-дружньому до України і готове прийнять будь-кого, хоч і Чен Ина, аби не київську «хунту». У місцевих органах влади заправляє практично неторканий контингент гвардії Януковича, а в очільників ЄЄНР доларів та євро буде достатньо, аби купити навіть найбільш незговірливих.

Далі – вибори. На очах набирає сили партія «найбільших патріотів» України (УКРОП). Є ще декілька партій, але ті не демонструють такого беззастережного патріотизму як пан Корбан. Гречки в них, будьте впевнені, хоч греблю гати, то ж неважко здогадатися, що успіх на виборах не забариться, особливо в омріяних областях. Що ще? Місцева влада буде вже своя, тубільців легко можна задовольнити пристойним фінансовим вливанням у ремонт доріг, шкіл, дитячих садків, кинути пенсіонерам у вигляді соцдопомоги від тої ж «правлячої» партії гривень по 500-600, – не треба буде навіть євро!

Тим часом без особливого шуму починати розбудову поселень. Ще одна приманка для населення: люди отримають роботу. Гроші є, люди будуть, – в України ж безвіз із Ізраїлем. Закон про дозвіл на продаж землі, що його напевно восени приймуть, федералізація, або хоча б глибока децентралізація – це ж буде просто тріумф! Здобич сама йде в руки! Князь світу цього рясно благословляє Хабад, – не закрутилася б голова від успіху. Суттєво допомагають і свої люди у Верховній Раді.

Поступово етнічний склад ЄЄНР почне змінюватись. Енергійні переселенці, маючи величезну підтримку світового капіталу, разом із тубільцями візьмуться за наведення ладу, розбудову інфраструктури, залучення іноземного бізнесу, та відносно легко досягнуть суттєвого покращення життєвого рівня громадян. Коли остаточно стане ясно, що Україна вже втратила всі віжки управляння та впливу на цих землях, можна буде проводити референдум про незалежність. І буде перемога! Бо жодна душа не захоче повертатися в злиденну, запаскуджену, занехаяну Україні, й успіх референдуму буде стовідсотковий навіть без приписок на дільницях, де свої люди в разі необхідності намалюють які завгодно цифри. На все це по проекту відводиться приблизно 10 років. Це 2026 - 2027 роки.

Ось така цілком реальна перспектива. Гадаю, приблизно такий же прорахунок зробили і в Хабаді. Правда, ще лишається декілька питань, що на них віряни раббе Шнеєрсона якось не звернули уваги. Перше, це ставлення до проекту Самого Господа Бога. Так, завоювання Палестини (уточнимо: часткове), відбулося з волі Божої, але щось не пригадую, аби Адонай передбачав якийсь запасний, так би мовити, аварійний варіант, землю де-небудь в Америці, чи Австралії, чи у тій же Скифії, де тепер Україна, на випадок, якщо в Палестині стане надто спекотно, або ізмаеліти дуже вже розпоросяться й захочуть повернути своє назад. Немає таких запасних позицій, бо Всевишнього не налякаєш нічим, навіть ядерною зброєю, що її нині так домагаються країни ісламу. У Нього є свій план на Ізраїль, і він здійсниться за будь-яких умов.

Пан Беркут у своїх численних інтерв’ю частенько звертається до Біблії, то ж варто йому було б уважніше читати давніх пророків. Скажімо, Єзикиїла 38-й, 39-й розділи, Захарію розділ 14-й та інших, де ясно, без будь-яких алегорій накреслено долю Ізраїлю аж до приходу Машіаха. Саме там Господь має намір явити Свою небачену досі славу перед лицем усіх народів. Звісно ж, не забуде й про нащадків Авраама. Й отримають вони все, чого бажає єврейська душа, і непрості проблеми (а в кого їх нині нема?) буде вирішено через благословення Всемогутнього. Там, на землі обітованій, а не де інде на шматку території, вирваної силою та обманом у якогось народу у тяжкий для нього час.

І даремно пан Беркут з таким презирством ставиться до українців. Кілька разів цей народ уже доводив, що він не є сліпа глиняна маса, що з неї можна ліпити що завгодно й кому завгодно. Сили спротиву з’являться неодмінно.

Гадаю, варто відповісти нам ще на одне важливе запитання: чому так нахабно, так відкрито топче Конституцію Ігор Беркут? Те, що Гог із Магога грає в цьому проекті першу роль, сумнівів нема, а ось українська влада? Пан Беркут поводиться так, ніби немає в нас ні СБУ, ні ГПУ, ні, власне, Президента з Прем’єром? Може, домовились? Це з’ясується дуже скоро: якщо через місяць-два компетентні органи не зацікавляться персоною пана Беркута, значить, таки домовились.

І тоді надія ­ лише на народ. Скільки країна пережила різних війн та повстань, і як вони відбувалися, з історії добре відомо. Не дай, Бог, звичайно, дійти до того, що прокинуться Гонта з Залізняком, вийдуть зі свого пекла й почнуть гострити ножі… Не приведи Господь.

Говорячи про справжніх очільників цього проекту, треба віддати належне великим політичним обдарованням Гога з Магога. Його б великий талант та на добрі справи! Ось і тут: проект із ЄЄНР для нього практично безпрограшний. Якщо українці почнуть чинити спротив, то через дуже короткий час всі народи дізнаються, де живуть найбільші у світі антисеміти, і яку величезну помилку зробив Захід, допомагаючи їм. Якщо ж «Небесний Єрусалим» переможе й українці мовчки утруть розбитого носа, то прибрати до рук це неприкаяне «нєзавісімоє государство» значно легше буде ніж прихопити Крим. А хто їх захистить від Магога? Пан Беркут розумна людина, хоч і психічно незбалансована, і не може не розуміти, що Гог НІКОМУ й НІКОЛИ не віддасть здобич, що про неї мріяв щонайменше півтора десятка років.

І загальний підсумок, фінішна стрічка всього цього проекту. Все що планується у піднебесних штабах правителями темряви світу цього разом із їхніми слугами на землі, завжди має одну мету: якомога більше відправити винних і невинних душ у підземне царство. Всі «геніальні» проекти лукавого на землі закінчуються однаково: кров, руїни і горе. Що ж тоді з ЄЄНР? А так, як колись співали в Одесі: «Нє долго музика іграла…» Іншими словами, – починати нову алію. Чимало «колоністів» повернеться назад у справжню землю обітовану й отримає надійний захист від зовнішніх ворогів та великі успіхи у всіх сферах життя та діяльності, що й обіцяно Єговою через пророків, але далеко не всі. Скільки їх приліпиться до могилок своїх пращурів в овіяних Бердичеві, Коростені, Гайсині, Лубнах та інших містах і містечках патологічно довірливої України? Те відомо лише Богові.

Віктор Котовський

PS. Бажаючі докладніше ознайомитися з ідеологією та діяльністю Хабаду, можуть скористатися творами харківського рабина Едуарда Ходоса, всі його книжки є в і-неті.