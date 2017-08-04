ЧУДОВИЙ СОБОР НОРВІЧА – ПЕРЛИНА СВІТУ

В VII столітті в Англії Католицька Церква створила єпархію Норфолку на сході країни зі столицею в Елмгамі. Єпископа там довго не було, з приводу датського вторгнення у ІХ столітті. Під час навали норманів до Англії в ХІ столітті, єпископські резиденції переносилися з малих місцевостей до більших міст. Столиця Норфолку перейшла спочатку до Тетфорду, і врешті, 1094 року – до Норвіча. Тоді ж, під кінець ХІ століття почалося будівництво Кафедрального Собору у готичному стилі разом з бенедиктинським монастирем поряд. Завершено будівництво десь у 1120-1145 роках. 1278 року святиня була реконструйована після значного пожару у місті, який мав місце 1272 року.

1362 року обрушилася дзвіниця храму, пошкодивши і частину самого храму, і монастир, так що знову все було перебудовано. У XV-XVI століттях дерев'яні стелі були замінені кам'яними склепіннями. Наріжних каменів на стелі, в які опираються кам'яні луки – понад 1000, кожний декорований якимсь богословським образом.

1463 року у дзвіницю вдарила блискавка, настільки потужна, що перейшла до середини храму, обпаливши кам'яну світлу стелю, і таким чином зробивши їх рожевою. 1480 року був побудований новий шпиль храму, той, який існує по сьогодні.

У XVI столітті Собор, як і більшість храмів в Англії, присвоїла новостворена Англіканська Церква. 1643 року гнівний натовп пуританів захопив собор і знищив всі католицькі символи храму, стріляючи навіть з мушкетів по стінах і стелі всередині святині. Собор залишався в руїнах майже 20 років. 1660 року храм було реконструйовано.





1830 року був відновлений західний фронт храму, а в 1930-1932 роках відбудована каплиця Діви Марії, яка колись була зведена у храмі в ХІІІ столітті, проте зруйнована у період королеви Єлизавети І.

У Соборі поховано багато знаменитих осіб Норвіча та Англії, які жили від початку ХІІІ до ХХ століття.

Коротке відео про собор Норвіча можна подивитися тут:



https://www.youtube.com/watch?v=JxQg8lj_21M







