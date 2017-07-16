СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: все починається з науки

Соціальні підприємці це зробили! Група ентузіастів та професорів, молодих науковців та студентів, дослідників та аматорів, практиків та меценатів видали підручник "Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін".

Дякую усім, хто спричинився до того: Міністерству економічної кооперації та розвитку Німеччини, міністру Герду Мюллеру, посольству Німеччини, керівництву фонду "Східна Європа" та іншим спонсорам та меценатам. А також усій редакції, що невтомно працювала кожен день. Вони зробили велику справу для українців.

Даний підручник очікували давно. Є потреба розвивати відповідальність в бізнесі. Багато-хто з молоді постійно запитував на тренінгах щодо підручників про соціальне підприємництво.

Підручник не просто подає логічний бізнес-план для реалізації соціального підприємництва, але й показує успішні моделі, які вже були реалізовані.

Ще багато роботи попереду. Проте важливим є вчитися правильно планувати правильні моделі, знати стратегію та тактику у реалізації високої культури бізнесу.

Для українців це і є практичні реформи. Дуже важливим факторм є незалежна ініціатива знизу, коли не очікують державних законів, а змінюємо свідомість людей.

Соціальне підприємство має бути, перш за все, підприємством, тобто, забути про те, то це благодійна установа, яка житиме за рахунок пожертв або грантів. Соціальне підприємство повинне виробляти якісні товари та послуги, що потрібні суспільству, клієнтам та споживачам. Соціальні підприємці не мають боятися конкуренції з іншими фірмами.

Даний підручник є дуже корисним для священиків, щоб уміти працювати з громадами, благодійними організаціями та фондами.

Ми є великим народом, здатним на великі справи.

Зіновій Свереда,

Доктор соціальної економіки

Президент Українського Кооперативного Альянсу