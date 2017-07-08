СОЦІАЛЬНА АГРО-АПІТЕРАПІЯ для екс-воїнів АТО

Український Кооперативний Альянс спільно з партнерами розпочинає унікальний проект завдяки співпраці з Посольством Польщі з 14 липня 2017 року.

Вперше в Україні буде реалізовано ініціативу “Соціальна агро-апітерапія”.

Мета даного проекту полягає у створенні школи бджільництва для практичного проектування та працевлаштування, проходження реабілітації та соціальної адаптації, формування місцевих координаторів та тренерів у сфері бджільництва та органічного садівництва для екс-учасників АТО.

Заходи проекту не лише допоможуть їм пройти реабілітацію через спільну працю, але й опанувати мистецтво ведення бджільництва та садівництва. Завдяки роботі на пасіці бенефіціари проекту отримають знання з основ підприємництва, фінансів, проектного менеджменту та планування бюджету і зможуть розпочати власну справу.

Український Кооперативний Альянс спільно з партнерами-кооператорами та органами місцевого самоврядування Хмельниччини підтримує сім’ї постраждалих від воєнного конфлікту на сході України, внутрішньо переміщених осіб та безробітну молодь, залучаючи їх до своїх виробничих програм, таким чином надаючи можливість організації їх самозайнятості.

В результаті реалізації проекту демобілізовані учасники воєнного конфлікту та молодь опанують новий прибутковий вид діяльності; пройдуть курс соціальної реабілітації через спільну роботу на пасіці завдяки консультаціям соціального психолога, сімейного педагога та професіоналів-бджолярів. Члени сімей учасників проекту матимуть можливість допомагати чоловікам адаптуватися до умов мирного життя, а також спільно працювати і розвивати особисті навички. Дуже важливим є допомогти сім’ям бійців та постраждалим покращити свій добробут та опанувати мистецтво ведення сімейних господарств.

Реалізація проекту проходитиме в смт Антоніни — історичній візитівці Красилівського району, оскільки саме цей населений пункт має багаторічну історію та відомі школи з землеробства, конярства, бджільництва XVIII ст. Крім того, смт Антоніни може бути гарним майданчиком для співпраці України та Польщі, оскільки візитівкою його є Палац Сангушків — Потоцьких. Символом є збережені ворота з розкішною огорожею і гербами Сангушків-Потоцьких, флігель, що датується другою половиною XVIII ст., манеж початку XIX ст, декілька інших споруд XIX – початку XX ст. Центральною пам’яткою маєтку є історичний парк — пам‘ятка садово-паркового мистецтва державного значення, де історично були розміщені школи садівництва та бджільництва. Зокрема, граф Потоцький заснував один з найбільших ботанічних садів в Центральній Україні.

Український кооперативний альянс буде здійснювати юридичний та бухгалтерський консалтинг, допоможе з маркетингом, а також завдяки вже наявним домовленостям допоможе учасникам проекту налагодити ринки збуту готової продукції бджільництва.

15-17 вересня 2017 року будемо проводити спільний українсько-польський форум, щоб розвивати українсько-польські сімейні господарства, кооперативи та підприємства на Хмельниччині. А у кінці вересня Альянс відкриє перший обслуговуючий кооператив для екс-воїнів. Ми шукаємо меценатів та партнерів для продовження важливої ініціативи для наших захисників.

У школі братимуть участь греко-католицькі, римо-католицькі, православні священики та протестанти для спільної молитви та духовної домопоги, євангелізації та катехизації постраждалих від війни на східних теренах.

Не лише на фронті, але і у мирний час є велика потреба у солідарності, щоб стати пліч-о-пліч та допомогти нам відбудувати мир і добробут в державі.

Український і польський народи часто допомагали один одному у кризові часи. ХХ століття було періодом великих трагедій для обох націй. Обидва народи знають добре, що таке зовнішня окупація. У ХХІ столітті нова війна розпочалася на східних теренах України. У теперішній час обидва народи мають спільну мету: це налагодити взаємну безпеку, дати нове натхнення для розвитку Європи та, у час біди, простягнути руку допомоги один одному. В Україні є багато змішаних українсько-польських родин, що мирно живуть та працюють на Україні. А також біля двох мільйонів українців, що працюють, навчаються та бачать своє майбутнє в Польщі. Як сказав Папа Іван Павло ІІ у своїй енцикліці: “Руйнувати та ділити народи є легко, а будувати важко. Є потреба діалогу між молодими поколіннями, які будуть будувати майбутнє без кордонів”.

Тільки завдяки солідарності та співпраці ми можемо відбудувати новий лад на засадах свободи і прав людини, демократії та миру.

Зіновій Свереда,

доктор соціальної економіки,

Президент Українського Кооперативного Альянсу.