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Львів: Як розвинути громаду. Курс тренінгів: 26-28 червня
20 червня 2017, 19:55 | Блоги | | 0 | | Код для блогу | |
"Органічний рух в Україні" - курс тренінгів.
Дата: 26-28 червня 2017 року
Організатори: Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань, Український Кооперативний Альянс, Дослідний інститут органічного сільського господарства, Швейцарія, ЛЬвівський Привокзальний Ринок, департамент агропромислового розвитку ЛЬвівської обласної державної адміністрації.
Основні питання:
- Як розвинути громаду;
- Як сформувати молодих людей для етичного бізнесу згідно принципів соціального вчення Церкви;
- Як створити соціальний капітал парохії;
- Як священику бути соціально-економічним лідером;
- Як налагодити проектування потрібних ініціатив для громади міста та села.
Учасники: студенти, священики, підприємницька молодь, фермери малого і середнього рівня, голови сільрад та місцевих громад, керівники проектів об’єднаних територіальних громад Львівщини, депутати, дирекція ринку, продавці та власники магазинів.
Медіа-партнери: телеканал «Like TV», «24 Канал», short-TV
Місце проведення: готель «Дністер», м. Львів, LOBBY HALL
Кількість учасників: 60-70 чоловік.
Розклад:
26 червня 2017 року. з 12-00 по 18-00.
Адреса: Готель ДНІСТЕР, вул. Матейка 6, Lobby-hall.
Для представників релігійних організацій, семінаристів та священиків - це унікальна можливість взяти участь, послухати тренінги, спільно обговорити та опрацювати практичний бізнес-план для праці на 2017-2018 рр. для діяльності на парохії та у своїй громаді.
Реєстрація: відіслати підтвердження на емайл uca.kyiv@gmail.com або на профіль фейсбуку Zinoviy Svereda в приват. Вхід вільний.
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