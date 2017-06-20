Львів: Як розвинути громаду. Курс тренінгів: 26-28 червня

"Органічний рух в Україні" - курс тренінгів.

Дата: 26-28 червня 2017 року

Організатори: Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань, Український Кооперативний Альянс, Дослідний інститут органічного сільського господарства, Швейцарія, ЛЬвівський Привокзальний Ринок, департамент агропромислового розвитку ЛЬвівської обласної державної адміністрації.

Основні питання:

- Як розвинути громаду;

- Як сформувати молодих людей для етичного бізнесу згідно принципів соціального вчення Церкви;

- Як створити соціальний капітал парохії;

- Як священику бути соціально-економічним лідером;

- Як налагодити проектування потрібних ініціатив для громади міста та села.

Учасники: студенти, священики, підприємницька молодь, фермери малого і середнього рівня, голови сільрад та місцевих громад, керівники проектів об’єднаних територіальних громад Львівщини, депутати, дирекція ринку, продавці та власники магазинів.

Медіа-партнери: телеканал «Like TV», «24 Канал», short-TV

Місце проведення: готель «Дністер», м. Львів, LOBBY HALL

Кількість учасників: 60-70 чоловік.

Розклад:

26 червня 2017 року. з 12-00 по 18-00.

Адреса: Готель ДНІСТЕР, вул. Матейка 6, Lobby-hall.

Для представників релігійних організацій, семінаристів та священиків - це унікальна можливість взяти участь, послухати тренінги, спільно обговорити та опрацювати практичний бізнес-план для праці на 2017-2018 рр. для діяльності на парохії та у своїй громаді.

Реєстрація: відіслати підтвердження на емайл uca.kyiv@gmail.com або на профіль фейсбуку Zinoviy Svereda в приват. Вхід вільний.