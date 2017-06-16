Донбасс раздора и тупик Шухевича

Никогда такого не было, и вот опять. В прошлом году архиепископ РКЦ, папский нунций в Украине Клаудио Гуджеротти отличился заявлением, что Европа устала от Украины. В этом году пришел черед архиепископа этой же юрисдикции Мечислава Мокшицкого, обвинившего украинцев непокаянном геноциде поляков («Волынь-43»), за что им полагаются кары небесные. При этом оба спикера, очевидно, были уверены, что высокий статус придает их одиозным репликам непререкаемый духовный авторитет и защиту от любой критики – как светской, так и церковной. Но вышел грандиозный скандал, который пришлось заминать привычными методами «не так поняли», «вырвали из контекста», «извратили смысл». То есть, всю вину свалить на обидевшихся бездуховных украинцев.

Становится дурной традицией то, что антиукраинские пассажи католических ньюзмейкеров сами украинцы вынуждены вылавливать из европейской прессы – итальянской или польской. На украинскую публику преимущественно произносятся нейтральные примиренческие спичи, в которых РКЦ предстает одним из религиозных центров гуманитарной помощи пострадавшим на Донбассе – наравне с РПЦ. Тем не менее, из «зарубежных» реплик приходится делать неприятный вывод о том, что это не случайность, а последовательная позиция РКЦ в отношении Украины. Осознанно или нет, но усилиями католических спикеров пресловутая Гаванская декларация 2016 г. превращается в религиозный пакт Молотова-Риббентропа, в котором высокие стороны - РКЦ и РПЦ – договорились о разделе Украины между собой. Именно в этом свете теперь трактуются «пророссийские» высказывания архиепископа Клаудио Гуджеротти и «антиукраинские» - архиепископа Мечислава Мокшицкого. Надо полагать, именно поэтому регулярные грубые выпады РПЦ по адресу греко-католиков Украины (которые являются украинцами под омофором папы Римского) не встречают должной отповеди Ватикана. Высокие стороны не интересует ни мнение украинцев, ни соотношение сил: доля католиков в Украине – чуть более 1%, доля сторонников филиала РПЦ в Украине стремительно сокращается (последние данные центра Разумкова говорят о 12%).

Теперь пару слов о предмете скандала – исторической вине украинцев перед поляками как духовном камне преткновения на пути к миру и процветанию в Украине. Однажды автору этих строк пришлось поучаствовать в бурной сетевой дискуссии с поляками на тему, как они видят наше общее будущее. Результат откровенно разочаровал: мотивацией своего нынешнего пребывания в ЕС «маленький поляк» видит эксплуатацию чувства вины немцев за Вторую Мировую войну. И возгревание этой вины пока приносит полякам вполне ощутимые материальные дивиденды. Денацификация? Покаяние немцев? Нет, не слышали. От официальных деклараций простым полякам – потомкам и родственникам жертв той войны – ни холодно, ни жарко. А вот от немецких инвестиций очень даже неплохо. В этом видится некая историческая справедливость, когда за преступления прошлого следует не только словесно задекларированное покаяние, но и финансовая компенсация. За любую развязанную войну в 21 веке нужно расплачиваться.

Но если в отношении немецкой агрессии поляки еще могут претендовать на статус чистой, беспримесной жертвы, то с украинцами у них этот номер имеет все шансы не пройти. Конечно, простым полякам и даже католическим архиепископам можно не знать такие принципы исторической науки как историзм и системность. А именно благодаря им можно видеть все причинно-следственные связи, приведшие к тем или иным трагедиям и потрясениям мирового масштаба. Поэтому на уровне демагогии, даже прикрытой заботой о своей пастве, можно выкусить Волынскую трагедию 1943 г. из общего контекста сложных украинско-польских отношений, и преподнести ее как типологию украинского нацбилдинга. Но тогда будьте готовы к ответной реакции.

На самом деле, игра в одностороннее покаяние – это всегда нравственный и духовный тупик. На Нюрнбергском процессе СССР предстал как жертва немецкой агрессии, а не как один из поджигателей мировой бойни. Это положило начало двойным стандартам в вопросе восстановления исторической справедливости. Сегодня Российская Федерация самым чудовищным образом пользуется своим нечистоплотно полученным статусом жертвы-победителя. Увы, но и поляки этими двойными стандартами воспользовались на полную катушку – но уже против украинцев. В украинско-польских отношениях на неофициальном уровне Польша упорно делает акцент на Волыни-43, забывая о собственной ответственности за пацификации, операцию «Висла» и прочие агрессивные антиукраинские действия. Как говорится, кому должен – всем прощаю. Все это напоминает евангельскую истории о человеке, который задолжал господину 10 тысяч талантов (Мф.18:23-25). Будучи прощенным от своего долга, он тотчас побежал выбивать мелкие долги из «товарищей своих».

Хотя в ХХ веке и украинцы, и поляки стали жертвой агрессивной советской политики, оба народа фактически загнаны на ринг, где должны с помощью исторических кулаков выяснять, кто из них кого истребил больше. Мы безнадежно окуклились в реваншистской парадигме после распада Австро-Венгерской империи и Версальского мира 1919 г. и делаем свои политические дивиденды на расцарапывании ржавым гвоздем старых ран, занося туда все новые и новые инфекции. Результат налицо. Хотите Великую Польшу «од можа до можа» – получайте в киевской топонимике Шухевича и Бандеру. А не, к примеру, Любомира Гузара. Либо исторический счет закрывают по нулям, либо у одних – памятники Пилсудскому, у других – Ватутину, у третьих – Бандере. Но и табачок тогда врозь. Любой народ имеет право на выработку антител против чужой агрессии. Именно наличие крепкой иммунной системы и определяет способность народа быть отдельной государствообразующей нацией, а не беспомощным фоном чей-то чужой истории. Входит ли в обязанность Церкви, претендующей на вселенскость, противостояние одному нацбилдингу в угоду другому – большой вопрос. РПЦ, к примеру, ставит эту обязанность во главу угла.

Последствия откровенного подыгрывания РКЦ Московскому патриархату в вопросе войны на Донбассе могут быть самые пестрые. Такая недальновидная линия поведения в Украине уже фактически воспринимается к коллаборационизм с агрессором. Это может в гипотетической перспективе привести, например, к расширению действия правок в Закон о свободе совести не только на те религиозные структуры, которые имеют центр в стране-агрессоре, но и на их союзников, чьи зарубежные центры имели необдуманную неосторожность не одернуть своих антиукраинских спикеров. «Это политическое преследование» - скажут «постарадавшие». Помилуйте, szanowni państwo, это только право страны, вас приютившей и давшей возможность беспрепятственно проповедовать, на недопущение гибридного («духовного») подыгрывания агрессору со стороны религиозных организаций, непосредственно не втянутых в конфликт.

А подыгрывание налицо. Когда архиепископ Мокшицкий говорит, что он в первую очередь действует не как поляк, а как пастырь, он лукавит. Потому что «как пастырь» он предъявляет исторический счет не православным или греко-католикам (а в тех же ОУН-УПА атеистов ведь практически не было, да?), а украинцам. Которых якобы хлебом не корми, а дай устроить этнические чистки. В эту точку зрения прекрасно вписывается и «этноцид русскоязычного населения на Донбассе».

В результате на поперечном шпагате оказались украинские греко-католики, которых фактически ставят перед выбором между их этническим происхождением (и исторической справедливостью) и вероисповеданием (и каноническим согласием). Выбери они первое, в нужных кругах их назовут «нацистами», выбери второе – «врагами Украины». От того, насколько они позволят втянуть себя в эту манипуляцию на той или иной стороне, во многом зависят дальнейшие действия Москвы и Ватикана по отношению к Украине.

В данном случае именно реакция греко-католиков, которые большей частью этнически являются украинцами, могла бы стать предохранителем от неприкрытого распила украинской религиозной карты между двумя крупными церковными корпорациями, которые, тем не менее, в самой Украине имеют статус «миноритарных акционеров». В идеале с этой карты должны исчезнуть две религиозные структуры – УПЦ КП и УГКЦ, а их паства, по замыслу церковных демиургов, автоматически подлежит передаче на баланс высоких договорных сторон. Нет даже смысла серьезно обсуждать эти несбыточные мечты. Но если РКЦ просто хотела потроллить Украину, то надо признать, это ей удалось на славу.