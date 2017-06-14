БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ, «ЧИСЛО ЗВІРА» ТА «ОЗНАКИ КІНЦЯ СВІТУ»

Як ставитися до біометрики? Так само, як і до будь–якої іншої інформації про нас, яка є у публічному просторі і потрібна для суспільного блага. Що таке «біометричні дані», якщо по–суті? Це дані, які дозволяють набагато швидше ідентифікувати особу і допомогти їй, якщо виникне така потреба. Або швидше ідентифікувати її і затримати, якщо особа порушить закон. Тобто для християн — це просто «буття у правді» і немає чого боятися, якщо ти живеш у правді, згідно заповідей та згідно законодавства.

Щодо чисел, то не існує ані магічних чисел, ані хороших, ані поганих. Є «улюблені», є «символічні», але одні і другі — це чисто суб'єктивне поняття. Улюблені — для одних, але необов'язково для інших. Символічні — у конкретному контексті, а не взагалі, завжди і всюди. Якщо у Святому Письмі якісь числа символічні чи мають негативне значення — то вони такі у тому конкретному біблійному контексті, а не у кожному моменті. Те ж саме стосується «числа звіра» — 666 з Книги Одкровення. Самі по собі цифри 6 чи навіть число 666 не мають жодного негативу. Натомість у конкретному контексті, в якому писалася Книга Одкровення, це мало свою символіку і значення.

Скоріше за все, як говорить більшість сучасних дослідників, число 666, записане гебрайською, дає скорочення імені «Нерон», тобто імператора, який найбільше переслідував християн у І ст., і став уособленням зла. Зрештою, деякі ранні манускрипти мають не 666 у тексті Об'явлення Йоана Богослова, а 616. Про це теж говорить у ІІ ст. св. Іриней Ліонський, вважаючи, щоправда, що це якась помилка.

Часом стаються з цього дослівного прив'язування до чисел кумедні випадки. У 1998 році на прохання віруючих храму Трійці Живоначальної у Воронцові номер московського автобусного маршруту, що проходить біля храму, був змінений з 666 на 616, тобто з одного варіанту «числа звіра» на інший. І нічого їм не сталося, їздили спокійно.

Деякі пояснення.

1. Число 666 чи 616 відносить не «тільки до імператора Нерона», але Нерон був «уособленням зла», із–за того, що був ворогом християн, а отже і Христа. Тому символ 666 сьогодні можна перекласти як «недосконалість», або «гріх». Перш за все – це мій особистий гріх проти Христа, це моя недосконалість. Звичайно, у людини є спокуса шукати зло назовні, чи гріхи інших проти Христа, проте ми, християни, повинні перш за все дивитися на власні гріхи, особливо смертельні, які чинять нас «ворогами Христа» і Його Слова, а отже символічно, вчиняючи гріх, починаємо бути носіями «666». Тому «звір» – це не є історичний момент, чи «якийсь антихрист» (дослівно противник Христа) – це перш за все звір, що сидить в нас самих, коли ми стаємо «противниками Христа». І так, це стосується всіх без винятку, «малих і великих, багатих і вбогих, вільних і рабів», а з «знамено на їхню правицю або на їхні чола» – це злі «вчинки і помисли» («рука і чоло»). І тут нас не виправдовують жодні «глобалізаційні процеси», в яких ми пробуємо шукати «звіра» – ми повинні бути вірні Христу, не зважаючи на жодні процеси.

2. «Маємо бути обережні щодо подій і процесів» – так, але передусім, ми не повинні боятися, а тим більше демонізувати події і процеси. Світ завжди жив своїм життям, а християни – своїм. І постійно теж була група християн, яка в певних подіях вбачала апокаліптичні елементи і ознаки кінця світу. А момент кінця світу «не знає ніхто, тільки Отець Небесний». Нам же Христос заповів «чувати», тобто молитися, перш за все молитву «Отче наш», яку навчив своїх учнів. І так, це правда, що «знання Писання можуть не вберегти від помилки, навіть дуже грубої, якщо духовні очі засліплені й серце затверділе». Тому і ми повинні постійно чувати, щоб не втратити з очей Христа, і не перекинутися на пошук «звірів» у світі, у державах чи в якихось системах. Христос виразно сказав про відношення християн до ворожого світу – просто не чиніть так, як той світ: «Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто з–між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з–між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх» (Мк 10, 42–44).

3. «Чому в електронних системах використовують саме число 666?» . В електронних системах використовують різні цифри і числа, але хтось звертає увагу, вириваючи з контексту, лише на одне, «болюче» для нього число. Це і радикальні ортодокси, які протестували під стінами парламентів різних країн, і догналіти у нас – і ті, і інші побачили там «антихриста». Чим же для комп’ютерних електронних систем є число «666»? Просто дуже зручним засобом, який має у собі багато математичних можливостей (ділиться на 6, на 3, на 2, на 33, на 333, 222, 22, 11 і т. д.). Ось що пише один програміст у своєму рефераті: «Система числення – це система запису чисел за допомогою певного набору цифр. Будь–яка система числення має певний набір цифр і правил їх записування. Загальну кількість усіх цифр системи називають її основною. Поряд написані цифри утворюють число. У конкретному числі кожна цифра займає певну позицію. Якщо та сама цифра має різне значення залежно від позиції, то таку систему числення називають позиційною. Розглянемо, наприклад, число 666. цифра 6 повторюється у числі 3 рази і щоразу вона має інше значення». Це десяткова система числення, тобто позиційна. Ще є двійкова, ще є нульово–одинична і т. д. Нічого спільного будь-які числа там у будь–якій системі не мають з біблійним символом «666», тобто з «ворожістю до Христа».

Якщо хтось дуже хоче, то побачить «666» всюди і припише йому «диявольщину. Ось декілька прикладів.

666 – сума всіх чисел на рулетці.

666.66 MHz – одна з частот шини передачі даних в комп'ютерах.

Можна теж гратися з додаванням, відніманням, діленням та множенням різних чисел, а також цифр, які стоять поряд в одному числі, то теж вийде, якщо сильно захотіти, «666». Наприклад, маніпуляції з цифрами від 1 до 9: 1+2+3=«6»; 4+5+6=15; (15=1+5= «6»); 7+8+9=24, (24=2+4=«6») – ось і три шістки, 666.

Або ще ось:

666 є сумою квадратів перших простих чисел:

22 + 32 + 52 + 72 + 112 + 132 + 172 = 666.

666 дорівнює різниці та сумі шостих ступенів перших трьох натуральних цифр: 16 − 26 + 36 = 666.

666 дорівнює сумі своїх цифр та кубів своїх цифр:

6 + 6 + 6 + 63 + 63 + 63 = 666.

666 можна записати дев'ятьма різними цифрами: двома шляхами – у зростаючому напрямку та одним – у спадному:

1 + 2 + 3 + 4 + 567 + 89 = 666

123 + 456 + 78 + 9 = 666

9 + 87 + 6 + 543 + 21 = 666

Сума всіх цілих чисел від 1 до 36 включно — 666....

В логотипі Діснею можна помітити 666. В новому лого Хрома – теж. І т. д. і т. п.

Тому так, «маємо зберігати пильність і своїм життям та вчинками бути з Христом», особливо не піддаватися різним псевдо-християнським пошукам зла, там, де його немає, але бачити його там, де воно насправді є. В цьому і проявляється стратегія «батька брехні», диявола: відвернути увагу послідовників Христа від справжньої проблеми, і звернути на псевдо–проблему, шукати зло в цифрах, у «гарі поттері», у «чіпах», і забути про свій гріх, який є головною причиною смерті Христа на хресті. На жаль, як видно, стратегія непогано працює.

І ще, коли, коли я говорив про «законодавство», ставлячи його поряд з заповідями, то звичайно мав на увазі «нормальне законодавство», як ото «заборона перевезення наркотиків», «заборона переходу на червоне світло», «заборона контрабанди» тощо. Тобто, в даному випадку, під «нормальним» законодавством розуміється те, що можна поставити на одному рівні з заповідями Божими, бо дійсно, деколи закони держави несумісні з заповідями. Тому порушення таких «нормальних» (з точки зору заповідей) законів, є порушення одночасно заповідей.

Як же бути однак з зовнішніми «знаками», про які говорив Христос на які повинні зважати його учні: «Ви почуєте про війни та воєнні поголоски… Народ бо на народ повстане й царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях… бо встануть лжехристи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки й чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних» (Мт 24, 6. 7. 24; пор. Мк 13, 5-37)? Або у іншому місці «Про день же той чи годину - ніхто не знає: ні ангели на небі, ані Син, – тільки Отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте бо, коли той час настане» (Мк 13, 32-33)? Хтось з цього виводить цілком помилкове судження, що мова лише про «день і час», а не про «рік чи період», а отже можна по якихось знаках, як наприклад видання людям біометричних паспортів, судити, що наблизився кінець світу. Сказано: НІХТО не знає ВЗАГАЛІ: «А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, – лише один Отець» (Мт 24, 36). І належить триматися контексту сказаного. А Христос при цих словах говорив: «Глядіть же, не ТРИВОЖТЕСЯ, бо треба, щоб це все сталося, але це НЕ КІНЕЦЬ ще» (Мт 24, 6). Знаки, такі як війни, голод, «повстання народу на народ» і т. д. – це було ПОСТІЙНО після Христа. Тобто, як вчить Церква, ми вже, після Христа, живемо в ОСТАННІХ часах. Ми ПОСТІЙНО повинні чувати, а не лише коли узримо якісь «знаки», бо ці знаки є завжди. Христос прийшов у цей світ, коли «сповнився час»: «Як же сповнився час, Бог послав свого Сина» (Гал 4, 4), тобто Його прихід відбувся в «останні часи» цього світу.

Звичайно, є також «зовнішні загрози, на які треба реагувати і остерігатись». Так, це правда. Але що нам, ХРИСТИЯНАМ, можуть зробити будь-які ЗОВНІШНІ загрози, якщо всередині у нас живе Христос, якщо ми живемо благодаттю Бога, якщо ми не піддаємося гріху? Як казав Апостол Павло «Коли Бог за нас, хто проти нас?» (Рим 8, 31). А далі пише: «Хто нас відлучить від Христової любові? Горе чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи НЕБЕЗПЕКА, чи меч?» (Рим 8, 35). І нарешті додає: «Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любови, що в Христі Ісусі, Господі нашім» (Рим 8, 38-39). Ніякі ЗОВНІШНІ сили, ніякі зовнішні «666» нічого не в змозі нам вчинити, поки ми ВНУТРІШНЬО вірні Христу, поки ми є членами Його Тіла, тобто є охрещені, поки ми освячуємося Таїнствами, навертаємося, сповідаємося, причащаємося. Саме тому і не належить боятися ніяких зовнішніх «звірів». Єдине, що нам насправді загрожує, це наша особиста згода зрадити Христа і Його Євангеліє. Диявол безсилий перед благодаттю Христовою – і про це все Євангеліє, бо Христос переміг диявола силою своєї смерті і Воскресіння! Тому ті, які у Христі, ті у безпеці.