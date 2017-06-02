Лелека над домовиною Блаженнішого Любомира

Я не знаю, чого шукав лелека, кружляючи високо-високо в небі над собором святого Юра у той момент, коли туди заносили домовину з тілом Блаженнішого Любомира…

Цього року, журнал в якому працюю, відзначає 50-ліття. Давно вже за мною ходив задум зробити з цієї нагоди інтерв’ю з Блаженнішим Любомиром, навіть підготувала питання для нього і вони «висіли» собі в пам’яті комп’ютера.

Від початку цього року наполегливо просила головного редактора домовитися про час зустрічі з Блаженнішим. На початку лютого він (головред) кілька днів був у столиці. Я знову «причепилася» з проханням домовитися про можливість розмови. Анатолій запевнив, що Блаженнішого бачив, він у доброму гуморі і доброму здоров’ї, тож нема чого хвилюватися і поспішати, бо інтерв’ю нам потрібне щойно до ювілейного номеру журналу, котрий вийде у вересні. Але я наполягала. Це була непохитна впевненість, що розмова мусить відбутися вже. Не тому, що потім буде пізно, а просто вже і крапка.

Головред «здався» і дату було призначено – 25 лютого, переддень уродин Блаженнішого Любомира.

Як завжди, перед інтерв’ю журналіст хвилюється, як актор перед виставою, бо не вгадаєш, чи припадуть до душі твої питання респондентові, яка буде атмосфера розмови, чи не поведешся якось недоречно… Тим більший страх, коли твій співрозмовник – сам Блаженніший Любимир!

Поки намотувала кола вулицями Княжич (бо приїхала туди на дві години раніше, ніж треба було) прийшло до голови смішне питання: «А чи є в резиденції домашні тварини: коти, собаки?» (я просто дуже люблю тварин). І знаєте, перше, що я побачила на подвір’ї, коли зайшла – попелястий кіт.

Наступною несподіванкою було те, що переступивши поріг кімнати, в якій мала відбутися розмова і де вже чекав Блаженніший, в мене не тремтіли руки і не калатало серце, почувалася абсолютно спокійно і впевнено.

Цей спокій - це було те, що справді дивувало...

Всі кажуть, що Він мав чудове почуття гумору. Так, це правда. По розмові підписав мені свою книжку «Гідність Адама»: «Пані Лідо, маєте тепер книжку з підписом «сліпого»». Використав гру слів, бо під час інтерв’ю ми згадували Патріарха Йосифа Сліпого.

Потім я попросила дозволу сфотографуватися з Ним. «Добре, але не публікуйте, бо я сьогодні без краватки».





Дорогий Блаженніший Любомире, за кілька днів Вас поховають… у соборі, на березі Дніпра. Коли когось хоронять, то є звичай просити пробачення. І нам варто це зробити – вибачитися перед Вами, добрим Батьком, який давав добрий приклад і навчав добрим мудрим словом, а ми, як і більшість дітей, не завше це цінували і не завше наслідували. Вас багато що боліло, Ви про це говорили, а ми не завжди розуміли, що то ми завдаємо болю. Вибачте нам і моліться за нас.