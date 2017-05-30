Священицьке серце нунція

29 травня 1982 року був висвячений у священицький сан отець Клаудіо Гуджеротті. Відтоді минуло вже 35 років, і сьогодні ми в Україні маємо змогу подякувати Богові за дар священства, яким обрадував Ісус нашого нинішнього Апостольського Нунція.

Дивлячись на активне служіння представника Святого Престолу в Україні, як він навідується до різних куточків України та з якою любов’ю розповідає Святішому Отцеві про нашу державу, хочемо подякувати за велике та сповнене любов’ю до України серце Архієпископа Клаудіо.

Не зважаючи на відстань, Архієпископ Нунцій постійно спілкується як з духовенством різних церков, так і з людьми, яких зустрічає у найвіддаленіших містечках нашої країни. І кожен з них відчуває братерську любов, увагу, підтримку — і його особисту, і Папи Франциска через свого представника.

Ми дуже зворушені, що така велика людина, шанований в багатьох країнах світу дипломат, вміє так щиро, з батьківською турбтою, спілкуватися на різні теми і цікавитися долею кожної особи, з ким він зустрічається, постійно турбується про те, як живе людина, чи вистачає їй коштів на хліб, що її хвилює і про що вона мріє. Спілкування Нунція з людьми завжди однаково тепле, як з православними, протестантами, католиками, так і з тими, хто ще знаходиться в пошуках Бога.

І за таке серце Нунція, відкрите до кожної особи, хочемо сьогодні подякувати Богові. А Архієпископу Клаудіо — за те, що він любить Україну і, зокрема, кожного з нас, що своїм ставленням відкриває також кожному з нас власну гідність Божих дітей.

Нехай Бог дарує нашому Нунцію міцне здоров’я, щоби він ще багатьом людям допоміг відчути Божу любов. На многая і благая літа!

Від імені тих, хто мав нагоду пережити цей досвід спілкування з Архієпископому Клаудіо, особливо під час його пастирських подорожей на Схід України,

єпископ Ян Собіло