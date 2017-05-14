13 травня 2017 року: "Агнець переможе"

Коротке резюме-хроніка ювілейного дня, 13 травня 2017 року.

В Португалії, у Фатімі, Папа Римський Франциск молиться за мир у світі і навернення Росії у соту річницю початку фатімських об'явлень, а також оголошує святими двох дітей, яким Марія передала пророчі слова (в тому числі у другій таємниці - і про блуди і зло, які вийдуть з Росії по всьому світові).

Росія в цей час вбиває ще чотирьох людей в українській Авдіївці і робить сиротами двох дітей.

У Києві в цей же день на Євробаченні вперше перемагає Португалія, виконавець Salvador Sobral, ім'я якого перекладається як "Спаситель", з простою і нестандартною піснею про любов.

На своїй прес-конференції в Києві, ще перед початком конкурсу, він прийшов у футболці з написом "S.O.S. refugees", тобто "врятуйте біженців".

"Якщо ми люди, а не тварини, то маємо бути гуманними", - каже Salvador. І за цей месідж, в тому числі, проголосувала вся Європа.

Ну а Папа Римський саме в цей день, 13 травня, дарує для України ще одного єпископа. Номінантом став о. Едвард Кава, ofm conv, який, окрім іншого, є військовим капеланом і волонтером на Сході. А своїм девізом новообраний єпископ вирішив взяти слова з одкровення: «Agnus vincet» (Агнець переможе).

Звісно, ці події, на перший погляд, ніяк між собою не поєднані, але якщо думати про них в контексті глобального добра і зла, то стає більш очевидно, що боротьба триває, зло показує своє звіряче обличчя, але якщо ми - Люди, то маємо діяти з любов"ю: і світ на це реагує, бо любові у світі бракує. А Спаситель все одно переможе - вчорашній день нам ще раз про це нагадав)