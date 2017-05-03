11 і 1 причина прочитати «Твіти з Богом»

Мішель Ремері. Твіти з Богом / переклад з англійської Н.Стасевич. – Львів: Свічадо, 2016. – 444 с.

Нещодавно видаництво “Свічадо” видало спільно із Католицьким Медіа-Центром несподівано оригінальну, актуальну та фактично енциклопедичну книжку “Твіти з Богом”. Більше того, це справжні запитання молодих людей. Папа Франциск поблагословив цей проект і молився над книгою і над тими, хто її читатиме. Ось декілька причин, чому книжку таки варто прочитати.

1. Зустрічають по одежі

Видання дуже приємне на дотик — глянцеві сторінки, красиві ілюстрації, читабельний шрифт. Візуальне враження від книжки якнайкраще. Зрештою презентабельний вид книжки може стати чудовим подарунком для друзів, родичів чи знайомих.

2. Зручно користуватися

“Твітів” загалом є 200 штук. Але вони чітко розділені тематично на 4 розділи, які в свою чергу поділяються на конкретні теми-запитання. А теми також містять підтеми, позначені хештегами. Таким чином у книжці легко орієнтуватися. Знайти те, що цікавить, можна завдяки зручному змісту та нумерації розділів і тем. У виділених блоках чимало додаткової корисної і цікавої інформації, фактів, молитов, історичних довідок та інше.

3. 200 запитань – 1 формат відповідей

Якщо кожен розділ містить свої теми, різноманітні тематичні запитання і відповіді, всілякі схеми чи допоміжні історії, проте кожен розворот методологічно однаково побудований. І через це легко орієнтуватися у поданому матеріалі. Відкриваючи відповіді на будь-яку тему, ви не розгубитеся у потоці інформації, бо цей потік оформлений за стандартним зразком усіх інших тем.

4. Таблички, схеми

Кожен не лише студент знає, що матеріал легше і швидше засвоюється, якщо він лаконічно і чітко поданий. І завдяки таблицям, спискам та подібного типу укладенням інформації розмова в книжці виглядає більш зрозумілою.

5. Ілюстрації та кольори

Не завжди книжка без малюнків є нудною. Але коли йдеться про книжку, що апелює до сучасних технологій і до соціальних мереж — без візуального контенту не обійтися. Кожна тема починається із відповідного зображення, також часто трапляються й інші малюнки, дотичні до розмови. Окрім того кожен розділ можна відрізнити за певним кольором виділених у ньому блоків.

6. “На все про все” один розворот

Кожній темі в книжці виділено лише один розворот. Це не змушує до довгого нудного читання. Одночасно така лімітованість — це свідчення концентрованості фактів та основних думок, що стосуються якогось питання.

7. Читання з будь-якої сторінки

Не має зобов’язання читання книжку від першої і до останньої сторінки. В будь-який момент можна відкрити «Твіти з Богом» і читати про те, що в даний момент цікавить чи що актуально.

8. Провокація, інтрига

Часто питання на якусь тему звучать доволі інтригуюче, провокативно, а то й по-наївному смішно. Але це лише розпалює цікавість до прочитання відповіді. Зрештою, це сприяє і власному роздумуванню над деякими, здавалось би вже зрозумілими нам, питаннями.

9. Актуальність

«Твіти з Богом» не лише базуються на виключно церковних чи біблійних аспектах. Тут достатньо розмов і про біоетику: аборти, секс, евтаназія тощо. А на завершення, в силу самої назви книги, автор ділиться думками і про використання соціальних мереж.

10. Рекомендовано всім, не лише католикам

Хоча в анотації до книги зазначено лише віруючих людей, проте я б рекомендувала цю книжку всім. Навіть важко сказати, кому би не рекомендувала. Оскільки запитання, поставлені в темах, настільки різні, часто провокативні, а відповіді лаконічні і напрочуд інформативні. І власне концентрована інформативність і слугує причиною рекомендації не лише для християн, для яких, звісно, це додаткова можливість щось згадати, але передовсім для нецерковних людей як прекрасна нагода зазирнути у світ Церкви, дізнатися про історичні моменти, про Біблію, про моральні аспекти, про біоетику тощо.

11. Мобільний додаток

Окрім того, що всі твіти можна знайти на сайті www.tweetingwithgod.com, можна на свій смартфон також завантажити додаток #TwGoD, за допомогою якого зручно сканувати будь-який твіт із книжки і таким чином переходити в онлайн режим.

+ 1. Дізнатися більше

Зважаючи на обмеженість відповіді на кожне запитання, вкінці кожної теми автор подає посилання на джерела, де можна прочитати більше про дане питання. Це свідчить не лише про те, що автор подбав про спраглих читачів, а що й сам проробив титанічну роботу.

N.B. Також ви можете переглянути буктрейлер англійською мовою:

(с) Христина Содомора (ZhuText)