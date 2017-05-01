ЮВІЛЕЙ НАЙСТАРІШОГО ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ЧАСОПИСУ

1 травня 2017 року виповнюється 120 років з часу заснування християнського журналу-місячника «Місіонар», про історію й сучасність якого автор цього блогу написав десять років тому з нагоди ювілейних святкувань окрему статтю на РІСУ: https://risu.org.ua/ua/index/exclusive/kaleidoscope/15553/

За своєю концепцією він не змінився з моменту свого заснування – популярний часопис для широких кіл віруючих з метою донесення науки Церкви і формування християнського світогляду. На сторінках журналу, окрім новинних матеріалів, вміщуються пояснення Святого Письма, статті-роздуми про духовні питання сучасного християнина, інтерв’ю з активними священнослужителями і мирянами, матеріали про взаємозв’язок віри й культури, публікації для молоді й дітей. В останнє десятиліття редакторами журналу були молоді за віком отці василіяни, які вступили до Чину св. Василія Великого вже після проголошення свободи віросповідання в Україні – Корнилій Яремак (2006-2012), Віталій Попадюк (2012-2016), Христофор Ганинець (2016 і до нині).

Як й інші церковні часописи в Україні, «Місіонар» намагається утриматися на інформаційному ринку в непростих економічних умовах. В часи незалежності його наклад коливався від 7 до 5 тисяч примірників. Нещодавно засновано сайт видання: misionar.in.ua.