ЖУРНАЛ "СКИНІЯ" НА ПОРОЗІ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ ВИДАННЯ

З нагоди першого року журналу «Скинія» написав три роки тому блог: https://risu.org.ua/ua/index/blog/~Komunikator/56206/. Оскільки цьогоріч на сам Великдень вийшло 25-те число журналу, пригадую читачам церковної періодики (не дуже чисельним в Україні з різних причин) про те, що 5 травня виповнюється чотири роки з часу заснування цього двомісячника Зромадженням Оріоністів УГКЦ у Львові. Видання є лише одним із засобів до їх багатогранної релігійної діяльності, в тому числі харитативної. Структурно і концептуально видання є те саме, що й чотири роки тому. Головним редактором часопису «Скинія» є о.Юрій Блажиєвський, його ідейний натхненник з самих початків, який, окрім створення тематичної частини, займається й втіленням макету і навіть творчою роботою в різних її аспектах.

В цьому дописі передусім роблю огляд основних тем, які висвітлено протягом частково 2014-2017 рр. у 18-ти випусках журналу. 9-те за порядком число журналу присвячене нашим відносинам з грошима; у 10-му пріорітетною темою стали відносини у родині і також криза родини; матеріали 12-го номера зосереджено довкола св. Таїнства сповіді в різних аспектах; в 13-му номері розглядається місце чоловіка у Церкві; 16-ий номер присвячено часу для родини і служінню в родині; в 21-ому зосереджено фокус на темі вселенськості; 23-те число спонукає до роздумів довкола гендерної ідеології у світі і врешті ювілейний, 25-ий номер заторкує тему смерті в її різних аспектах. Отож, журнал «Скинія» дає можливість читачу із відповідним інтелектуальним багажем знань і налаштованим на критичне мислення міркувати разом із авторитетними у своїх ділянках авторами статей над богословськими, суспільними, культорологічними питаннями, опираючись на традицію Церкви і духовність.

Окрім тематичної частини, другу половину журналу становлять щоденні розважання над Святим Письмом (переважно на 2-2,5 місяці) і тут редакція відчуває трохи брак авторів, тому що одні не пишуть їх через різні обставини, але додаються й нові автори серед монахинь і активних мирян-фахівців з різних спеціалізацій. Щоденні розважання тепер можна прослухати щодня на подкастах soundcloud «Радіо Марія». Архівні матеріали розміщено на сайті skynia.org. При бажанні pdf-варіант номера можна замовити на названому ресурсі. Як показує моніторинг фейсбук-сторінки (знову ж таки, це може бути суб’єктивно), читачами журналу є чоловіки й жінки віком 25-35 років, з вищою освітою, мешканки великих міст. Не виключено, що журнал читають й представники інших вікових груп.

В умовах економічної кризи і війни редакція залишила наклад числа 700 примірників. Одною з нових форм продажу стали стенди преси в деяких храмах УГКЦ у центрі Львова (за ініціативи о.Ю.Блажиєвського). Покупець може придбати "Скинію" й інші пресові органи УГКЦ за собівартістю, залишивши гроші поруч в скарбничці. Водночас питання реалізації є набагато ширше і включає в себе низку заходів, які не під силу сьогодні скупим редакційним бюджетам церковних видань.

У соціальній мережі фейсбук на відповідній сторінці журналу «Скинія» ви можете почерпнути щось коротке із розважань. Ті, хто відчувають бажання духовно зростати, мають постійну нагоду робити це з допомогою видання.