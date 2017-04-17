Ювілей Бенедикта XVI: найвизначніше з висловлювань

На сам Великдень колишньому папі Бенедикту XVI, який чотири роки тому зрікся становища Вселенського Архиєрея, виповнилося 90 років. В постах у соціальній мережі facebook священики, релігієзнавці відзначають великий вклад кардинала Йозефа Ратцінґера у розвиток богословської думки за часів його служіння ще при св.папі Івані Павлу II і далі, на папському престолі. Більше того, дехто наголошує, що після нього буде «пустка» в цій царині.

Для ширшого кола читачів доречними у зв’язку з цим ювілеєм будуть визначні висловлювання екс-папи (після своєї відставки став непублічним і присвятив багато часу молитві), які виділив польський сайт deon.pl http://www.deon.pl/po-godzinach/ludzie-i-inspiracje/art,360,10-inspirujacych-mysli-benedykta-xvi001.html

Можливо, кожен з нас відкриє для себе якийсь новий орієнтир в духовному житті чи своїй щоденності.

1. Без Бога людина не знає, куди дійде, і не зможе навіть зрозуміти того, ким є.

2. Людина, яка не підставляє чоло терпінню, не підтримує життя. Втеча перед терпінням є втечею перед життям.

3.Католик не повинен нав’язувати іншим свої релігійні переконання, але повинен сприяти раціональному дискурсу.

4. Маємо відкинути наші фальшиві убезпечення, нашу інтелектуальну пиху, яка унеможливлює нам осягнення бути з Богом. Маємо слідувати внутрішньою дорогою св. Франциска – дорогою до тієї зовнішньої і внутрішньої простоти, яка робить серце здатним до бачення.

5. Ми не є випадковим і позбавленим значення продуктом еволюції. Кожен з нас є плодом Божого задуму. Кожен з нас є бажаним, кожен – любленим, кожен – потрібним.

6. Смерть Ісуса не закликає до помсти й покарання, але дає з’єднання. А Свою кров Він пролив не за когось там, а за багатьох, за всіх.

7.Терпеливість є щоденною формою любові.