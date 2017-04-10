Новітні юди в телевізорі

Завжди схвалюю, коли Церква твердо і чітко вказує на проблеми, які руйнують і суспільство, і саму Церкву зі середини. Зокрема, дуже влучною була проповідь Блаженнішого Святослава на цю Квітну неділю.

Серед іншого він сказав: «За кілька днів ми побачимо, як державні мужі й політики будуть бігати по церквах, жодної Літургії до кінця не вислухаючи, до Причастя не приступивши, аби зробити гарну фотографію і гарно показати себе. А пізніше, тут, в Києві, не вагаючись, вони підпишуть будь-який закон, який буде смертним засудом сімейних цінностей».

Загалом тема політики і віри активізовується напередодні виборів, коли значна частина т.зв. політиків згадує про свою «побожність». Серед іншого вони купують ефіри, у т.ч. трансляції Богослужінь, на яких обов’язково мають їх показати серед «чільних» парафіян. А також вони люблять світитися разом з владиками, які потім запевняють, що не думали, що це буде використано у політично-рекламних цілях.

Тому я намагаюся не дивитися трансляцій святкових Богослужінь. Щоби не отримувати згіршень. Не всі, звісно, але ті, які подають місцеві канали, які часто фінансово залежні від місцевих «князьків» олігархічно-корупційного ґатунку. Бо камери цих каналів не забувають фокусувати цих «парафіян». І не серед натовпу дійсно віруючих, а в місцях наближених до клиру, як то кажуть – на видному місці.

Звісно, нормальний християнин, якби, скажімо, профінансував таку трансляцію (дійсно важливу для тих, хто сам не зміг піти на Літургію), то би не намагався її так примітивно використати для власного піару. Навіть у титрах ніде б його ім’я не фігурувало. Бо просто це не личить, не відповідає описам справжніх віруючих, які дав сам Ісус. Зрештою, своє багатство вони вже тут зібрали (яким чином, пояснювати переважно не потрібно — живемо ж в інформаційну епоху).

Але мене турбує, що Церкву (немає значення якої конфесії) використовують. Бруд, який вони на собі мають, засмаровує також і її, точніше її клир, який допускає до такого зловживання. Тому так би й хотілося, щоби з вуст Блаженнішого Святослава та й предстоятелів інших Церков також прозвучали заклики до клиру, щоби вони не допомагали цим новітнім юдам здійснювати такий брудний піар ціною Церкви. Бо нині репутація набагато цінніша, ніж всі пожертви таких телевізійних «парафіян».