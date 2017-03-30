ФОРМУЛА 3Б: БІДНІСТЬ, БАГАТСТВО ТА БОГОСЛОВ'Я

3 Б: БІДНІСТЬ, БАГАТСТВО ТА БОГОСЛОВ’Я

Для побудови ефективної державотворчої системи та добробуту є потреба проаналізувати бідність та її причини, та чому ж ми вважаємо теперішній час як кризу та занепад.

Умовно причини бідності можна поділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні причини визначають особу та її цінності (те, що залежить від людини), та зовнішні як система законодавства та інституцій, які сприяють або обмежують людину.

Які основні наслідки бідності? Це брак коштів для базових потреб, такі як харчування, медикаменти, житло, рівень освіти, тривалість життя і так далі. Але, якщо проаналізувати кожен з показників особистої та суспільної бідності, чи справді вони залежать тільки від фінансів та від доходів?

З філософської точки зору, причини бідності переважно світоглядні. Як не дивно, економіка розпочинається не з капіталу, а з цінностей людини та її світогляду. Амартія Сен, лауреат Нобелівської премії, зазначав, що проблеми економіки потрібно шукати в культурі, проблеми культури в етиці, а проблеми етики в моральних і духовних цінностях людини та народу. Прикладом є Німеччина: після повної руїни ІІ світової війни, через 25 років її народ зумів повністю відбудувати країну та стати однією з семи найбільш розвинутих держав світу. Україна, отримавши незалежність з 1991, незважаючи на відсутність реальних військових дій, після 25 років зруйнувала виробництво, отримала масову міграцію населення (біля 8 мільйонів працездатного населення, корупцію, слабку медицину, зруйновану екологію). Негативи можна продовжувати. Проте що є первинне – великі інвестиції чи державотворчий дух, цінності та культура, які швидко відбудовують і економіку?

Однією з важливих причин бідності називають брак еліти, хоча в України ще і інша проблема – це руїна інституцій, що мали б формувати еліту. Часто організації та організації, до яких належать релігія та інтелігенція, освітяни та інші гуманітарні прошарки, вибирають систему цінностей чи пріоритети, які не мають нічого спільного з розвитком реального добробуту, сталим розвитком чи, взагалі, з місією філософії як пошуку істини або богослов’я.

Тому в Україні ми маємо кілька основних форм бідності.

На макрорівні – це спадщина колоніалізму, що просто трансформувалася в більш сучасні форми грабунку людей, оправдовуючи це різними “псевдо-реформами”, а на практиці, це затвердження панування та домінування осіб, що отримали владу над більшістю суспільства – фінанси, рухома і нерухова власність, ресурси та право рішення. Часто дану систему внутрішні кримінальні клани створюють у співпраці з зовнішнім агресором, який розглядає народ як засіб для наживи.

Колоніалізм створював централізацію, тобто зосередження влади в руках одної особи або обмеженої групи осіб, незалежно від того, чи це зовнішній агресор чи внутрішній клас, каста чи певна кримінальна група, яка монополізує прийняття рішень у своїх інтересах.

Централізація створює більш модерні форми бідності з кількох причин: це і “законодавчо-науково-обгрунтований” грабунок громадян та зумисна маніпуляція, що не дозволяє громадянам активно брати участь у політичних та економічних процесах.

На мікро-рівні в нас поширені кілька основних хворіб, які зовсім не пов’язані з браком та рухом капіталів. Це – психологічні страхи людей перед новими викликами часу. Переважно це пов’язане з системою не університетського, а сімейного виховання людини. Крім того, колоніальна освітня система формування особистості виховувала загально-ерудовані покоління та привчала до безапеляційного послуху авторитетів, які володіли правом проголошувати істину. Переважав академічний метод навчання, де панувала дисципліна та послух. Проте дана система не формувала гармонійну розвинуту особистість, що впевнена в собі. Колоніальна система цінностей навчала кар’єризму в інституціях, а не реалізацію людської особи. Замість навчати реалізовувати себе, в усіх талантах та здібностях, молоду людину спрямовують в пост-колоніальні або консервативні інституції, які не раз є малопродуктивними та застарілими до сучасного прогресу. Дані колоніальні інституції є створені різними особами, які бажають жити за рахунок інших людей, які лише мають ввійти в дану систему. Будь-яка політично-економічна система є подібна до мережевого пірамідального маркетингу, де найкраще живе той, хто і видумав ту систему.

Будь-яка інституція має кілька основних характеристик: систему управління та ментальність управлінців, форми відносин між людьми та формою фінансування. Крім того, якість та цінності світогляду самих же засновників. Інший важливий показник установ - це їхня реальна продуктивність для суспільства та доцільність тих товарів та послуг. В Україні основна проблема установ та, що на їхнє утримання є набагато більше коштів, аніж вони створюють реальні блага для суспільства.

Таким чином відбувається деформація місії інституцій та суспільних установ – для них не стає завдання вирішувати різні проблеми суспільства, а постійно створювати потребу в собі. Ефективну економіку неможливо побудувати без ефективної політичної системи, тому що не є лише питання “виробити” щось, але і яким чином будуть розподілені соціальні блага між громадянами. А ефективну політику чи економіку неможливо побудувати без якісного богослов’я та філософії. Про те, що Україна є бідною через відсутність капіталу, так це є фікція: для реформування освіти сільських шкіл однієї області потрібно біля 30 мільйонів доларів (комп’ютеризація, підвищення кваліфікації вчителів і так далі). Проте влада не знаходить даних коштів. Питання одне: а чому були витрачені біля 2 мільярдів доларів на кілька стадіонів для футболу-2012? Що важливіше – майбутнє поколінь чи кілька годин футболу, за які ми будемо платити зовнішні борги протягом десятиліть? Все це лише показує, що бідність часто породжена деформованими цінностями людини та суспільства та відсутністю громад і людей у процесі обговорення та прийняття рішень.

Інші соціальні хвороби, що ведуть до занепаду, пов’язані зі стилем життя людини, особливо мова йде про культуру споживання або консумізму. Людина себе вважає сама бідною не тому, що чогось не має, а в порівнянні з кимось. Все це відбувається не на основі реальних потреб, а на крайнім проявом нерівності в розподілі доходів є бідність, що визначається як неможливість через брак коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу.

Наступною причиною бідності, згідно поглядів багатьох психологів, є невігластво. Невігластво означає відсутність інформації або відсутність практичних знань про те, що дійсно потрібно у житті чи в роботі. Він відрізняється від дурості, яка є відсутність інтелекту і мудрості. Ці поняття часто змішуються та є синонімами, проте зовсім іншу основу. Часто є плановане “невігластво”, коли завдяки медіа та інформаційній політиці, є неможливим провадити здорову державотворчу роботу: поширення різних ідеологій, що не мають нічого спільного з продуктивною державотворчою стратегією. Така позиція нівелює формування активного громадянського суспільства та творчого громадянина. Особи та клани, що приватизували “право рішення”, не завжди є зацікавлені в активній та свідомій громадській позиції своїх же громадян: їхня низова неорганізованість та незнання своїх же прав є одним з ефективних джерел для формування великих капіталів кількох осіб. Це можна побачити і на прикладі багатьох релігійних рухів: не всім провідникам подобається мати активних вірних, деколи набагато краще мати послушних осіб, що не стільки обізнані з канонами та доктринами, скільки вірять на слово провідникам.

“Знання - це сила”. На жаль, багато людей навчаються лише заради того, щоб навчатися: вони намагаються зберегти знання для себе та не аналізують зовнішніх потреб ринку та запитів суспільства. Незважаючи на високу загальну ерудованість, вони не є здатними перетворити свої знання у капітал. Тому невігластво має два основні аспекти: переважно дані фахівці займаються тим, на що вони не спеціалізувалися або не мають достатньо вузькопрофесійних знань, запотребуваних на ринку, або, на рівні особистості, вважають себе зарозумілими та не бажають знайти гармонію між власними бажаннями самореалізації та запитами у суспільстві. Багато людей не мають достатку, бо не бажають зрозуміти, що швидкість ринку та професій сьогодні настільки швидка, що потрібно постійно навчатися та бути в курсі інновацій. А зупиняються на рівні диплому чи лише тих знань, отриманих в навчальних вузах, що не є достатнім для конкурентноспроможності на ринку праці.

Дуже мало людей є здатними навчитися аналізувати інформацію та факти, а не лише нагромаджувати їх. Тому для подолання особистої бідності важливим є вміння логічно мислити та знати професійно про справу, яку робиш.

Як не дивно, велику роль у подоланні чи сприянні бідності відіграють не лише фінансові структури, а релігійні рухи та інституції, які історично формували світогляд та етику цінностей. Якщо проаналізуємо рівень корупції або кількість осіб, що отримали премію Нобель, то можемо лише підтвердити: віровчення, що вчили сліпому авторитету інституцій чи влади, оправдовуючи це якимись традиціями та ритуалами, що надавали певної “божественності” окремим панівним верствам, давали мінімум креативних осіб, що реалізовували інновації та нові технології. І реальною проблемою не була сама відсутність творчих осіб, а наявність системи установ, що не давала розвинути свої здібності та реалізуватися людям. Певний авторитет інституцій та установ був набагато вищий, аніж людина та її здатність до творчості. Людина вважалася засобом, а не ціллю для такого ладу. Іншім приклад успішного релігійного бачення була культура християнської ощадності в Голандії та Бельгії в 19 столітті, чи акції громадської ощадності Митрополита Андрея Шептицького в Західній Україні до 1939 року. Все це мобілізувало солідарність громад та формувало капітал без боргів перед зовнішніми кредиторами.

Соціальні хвороби мають різний вид, але вони руйнують суспільство як організм. Сюди можна включити все: від алкоголізму, паління, неконтрольованого споживання, на що витрачаються основні обігові кошти. Основна причина невпорядкованого консумізму – це підміна понять та градації цінностей. Якщо спільнота має високий рівень соціальної захворюваності, то реальна продуктивність суспільства є низькою. Крім того, суспільство починає засновувати, замість інституцій розвитку, установи для виліковування даних недоліків. До них можна віднести силові структури, різні “анти-корупційні” бюра, прокуратура, лікарні, суди, і так далі. Ці структури утримуються з держбюджету, не створюючи жодної доданої вартості. Як результат, вони зацікавлені не у рішенні проблем, а у їхньому збільшенні – саме так вони створюють потребу самі в собі.

Як не дивно, але самі реформи дуже подібні до процесу оздоровлення та лікування суспільства як організму. Реформи потрібно розглядати як профілактику, а не просто як створення умов для інвестування та залучення капіталів.

Та форма економіки є здоровіша, якщо соціальне здоров’я стає пріоритетом для управління держави. Таким чином розвиваються ті інституції, які сприяють реальному добробуту: наука та освіта, спорт та розвиток молоді, технології та інновації.

Суспільні хвороби бувають кількох рівнів – серед них соціальні, психологічні, культурні та світоглядні. Результатом хворіб переважно є страхи. Більшість людей не вірить в те, що вони можуть щось робити, та 90 відсотків людей, ще нічого не зробивши, попередньо кажуть, що їхні ініціативи не будуть успішними. Лише 10 відсотків стають активними та переходять у середній клас підприємливих людей.

Наслідком соціальних чи особистих страхів є апатія. Апатія існує там, де люди не піклуються ні про що через відчуття безпорадності та не намагаються змінити наявний стан речей, щоб виправити помилки або покращити умови. Апатія та байдужість до соціальних та економічних процесів вела до занепаду. Крім того, апатія напряму допомагає формуванню монополій та диктатур, які зосереджують в своїх руках прибутки та доходи.

Іноді апатія виправдано релігійними канонами, “Приймати речі як вони є, тому що Бог вирішив свою долю”. Тим можна зловживати, трактуючи фаталізм як виправдання. Це прекрасно, щоб повірити, що Бог вирішує нашу долю, але якщо ми приймемо, що Бог може прийняти рішення про те, що ми повинні бути мотивовані, щоб покращити ситуацію. Крім того, людей може “паралізувати” постійне залякування про гріх, що вони слабкі і немічні.

Люди є створені з багатьма здібностями: вибирати, співпрацювати, організовувати, тому не повинні нівелювати дані здібності та шукати оправдання нічого не робити, щоб постійно перебувати в соціально-економічному занепаді.

Іронічним фактором стає той, що в суспільстві починають нагороджувати та визнавати тих, хто завдає найбільшої шкоди, та карати жертв економічних пограбувань. Упокорення жертви через економічні теорії, а не пошуку правдивих першопричин занепаду та пріоритетів є одним зі шляхів формування фінансових монополій.

Крім того, одним з факторів бідності – це залежність від когось чи від чогось. Залежність сповільнює швидкість прийняття рішень, штучно створює неефективний менеджмент, деформує “основний інстинкт” бізнесу, а саме прямий інтерес, та розподіл прибутку.

Залежність є особиста (може бути від якогось продукту, що руйнує здоров’я, особи чи структури, або ідейна – коли людина надає перевагу більше якимсь міфічним ідеологіям, аніж практичній щоденній роботі та персональному вдосконаленню). Психологи часто називають це “ідеологічна шизофренія”. Єдиним шляхом – це системна методологія розширення прав і можливостей людини та громади.

Фактори бідності не є незалежними один від одного. Захворювання сприяє невігластва і апатії. Нечесність сприяє хворобам і залежності. І так далі. Кожен з них вносить свій вклад в інший. Це може бути на рівні особистості чи ладу.

Тому загальні висновки є наступними.

Єдиним засобом є усвідомити дар віри та довіри до Божого слова, навчатися та вивчати богослов’я. Великою силою є не ідеології, а молитва до Бога, який допомагає людині стати досконалішою.

Сильним каталізатором для розвитку були не інвестиції чи капітал, а соціальні інституції, з яких основних була сім’я та родина. Здорові сімейні відносини та громадська робота будували систему соціальної безпеки та підтримки. Турбота про дітей - це свого роду, планування стратегії і тактики реальної економіки та часу життя.

Християнин, що пізнав і зрозумів християнську науку, ніколи не є бідним.

Так що, в Україні реформи тільки починаються.

Зіновій Свереда,

Президент Українського Кооперативного Альясу