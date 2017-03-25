Бог входить у наш світ безпосередньо. Це називається Втіленням, Воплоченням Слова. Зазвичай Бог діє посередньо, через інших людей, через природні явища, через збіг обставин, через певні життєві ситуації, навіть використовує часом якесь зло, що чинить людина, щоб вивести з цього добро і чогось людину навчити. А тут не використовуються різні «посередники», лише напряму Бог приходить, «стаючи плоттю». Бог особисто оселяється між нами, людьми, причому – навіки, тому що Слово Боже залишатиметься Втіленим вже вічно.

Що це означає? Це означає, що справа має для Бога найбільш вагомий характер, стоїть у центрі Його планів, Його Провидіння, Його задуму. Це справа цілого Буття Бога. Можна абстрагуватися і подумати про Бога без цього світу, без сотворіння, без людства, про Бога самого в собі, «Бога єдиного». Проте, Втілення Бога показує нам, що такий Бог – це фікція, такого Бога, який існував би без свого творіння, не існує. Бог сотворив цей світ зі своєї волі, тому що наперед вже полюбив його, причому такою любов’ю, що не пожалів віддати свого Сина за цей світ.

Саме у цей центральний задум Бога входить Пресвята Діва Марія. Не автоматично, не запрограмовано, не як звичайний засіб, але добровільно і з повною свідомістю, роблячи вибір. Бог повірив у людину, повірив, що вона відгукнеться і відповість «так» на Його план, і потім довірив їй своє Слово, свого Єдинородного Сина. Марія, ця проста дівчина з Назарету, стає в центрі всесвітньої історії лише одним своїм правильним рішенням, змінюючи таким чином цілу історію нашої планети.

Благовіщення – це не лише добра новина для Марії, що вона стане Матір’ю Сина Божого, але це теж добра новина для кожної людини, яку Син Божий прийшов відкупити від гріха і смерті. Ця новина тим більша і радісніша, що Бог не просто «дистанційно» вчинив наше відкуплення, десь там, у небі (що міг би зробити), але прийшов і оселився посеред нас, щоб процес Відкуплення був чимось видимим, історичним, відчутним та зрозумілим людям. Відкуплення через пожертвування свого життя з любові. Це також ціль Втілення, це є головний сенс Благовіщення, сенс, який підтвердився у славному Воскресінні Христа.