«Школа без стін» як модель взаємодії між церквою і академією

У 2005 році, на конференції «Богословська освіта - 7» в Москві, було піднято питання про роль богословської освіти в житті церкви і суспільства. Ця тема викликала пожвавлення і дискусію серед представників богословської освіти Євразії. [1] Це і зрозуміло, адже через перші 16 років богословської освіти в пострадянському контексті, (якщо робити відлік від виникнення Одеської богословської семінарії [2]), освіта зіткнулася з проблемою взаєморозуміння з церковними спільнотами через відмінності в очікуваннях між академією та церквою [3] і як наслідок, багато хто почав пошуки рішень в цій ситуації напруги. Саме тоді, вперше була представлена ​​програма «Школи без стін», розроблена Асоціацією «Духовне відродження» і стартувала в 2004 році.

Пошуки моделі взаємодії між церквою і академією тривають і сьогодні. Академія намагаючись відповісти на запити церкви, враховує також і сучасні стандарти для освіти, церква ж очікує від навчальних закладів таких випускників, які б відповідали насамперед високим духовним стандартам, де не останнє слово займає конфесійність навчального закладу. Однією з перешкод в пошуку моделі взаємодії є серйозна проблема богословських навчальних закладів, пов'язана з пошуком молодого студента в християнські ВНЗ. Студентів на стаціонар практично не вистачає. Про це говорить

Микола Романюк, старший пастор Ірпінської біблійної церкви, однієї з небагатьох зростаючих баптистських церков, у своїй публікації - «Перспективи богословської освіти в ВСЦ ЄХБ. Погляд ». [4] І це призводить часто до того, що церковні спільноти вже не беруть до уваги навчальні заклади, а шукають альтернативні можливості для підготовки лідерів через освіту. На думку Миколи Романюка семінарії по-справжньому не залежать від самих церков.[5]

«Школа без стін» не є альтернативою богословської освіти, хоча її так часто сприймають. Це видно з того, що на одній з богословських конференцій ШБС віднесли до розряду альтернативної богословської освіти.[6] Але ця альтернативність, насправді повинна розглядатися як можливість підготовки лідерів не в умовах семінарії або християнського університету, а в «польових» умовах служіння, активно беручи участь у євангелізаційних та соціальних проектах, перебуваючи на вістрі місії, втілюючи стратегічну ініціативу впливу на суспільство. [7 ]

Спроба відповісти на потреби церкви

Актуальність ШБС помітили лідери національних євангельських і богословських рухів. Так Юрій Сипко, голова Російського союзу євангельських християн-баптистів (2002-2010 рр.) говорячи про «Школу без стін», підкреслив - «"Школа без стін"- це вклад в християнство ХХІ століття. ШБС висловлює ідею живого християнства, практичної віри для молодих послідовників Христа»[8]. Сергій Санніков, президент Євро-Азіатської Акредитаційної Асоціації звернув увагу на ключові особливості даного освітнього руху - «"Школа без стін"- це стратегічний, творчий і ефективний підхід в підготовці молоді в нашій сучасній реалії, щоб стати християнськими лідерами наступного покоління ...» [9 ].

З самого початку свого існування, «Школа без стін» обрала шлях неакадемічної освіти, яке направлено на підготовку молодих лідерів нового покоління безпосередньо в церкві для ефективного служіння в церкві і трансформації суспільства. У цьому плані, ШБС займає свою нішу в християнському освітньому співтоваристві, не будучи альтернативою ні семінаріям і університетам, ні коледжам і біблійним інститутам. «Школа без стін» - це не тільки спроба зайняти своє місце в освіті, а й відповідь на потреби церков, які потребують актуальному освіту, сфокусовану на молодь і практичну, соціально-орієнтовану місіологію.

Мета «Школи без стін» - сприяти відродженню місіонерського руху і зростанню церков мотивуванням, оснащенням і формуванням молодих лідерів служіння, як це заявлено в мотиваційній брошурі ШБС.[10] У зв'язку з цим «Школа без стін» є децентралізованою, гнучкою і налаштовану на вплив на місцевому рівні; доступною для студентів, які перебувають на різних рівнях; чутливою до реальності; чуйною до відносин і соціальною за конструкцією; а також нерозривно пов'язаною з церквою і керовану місцевими лідерами.

Біблійні орієнтири для неакадемічного освіти

Будь-який формат освіти не може замінити роль учнівства, який передбачає неформальність навчання «один на один». Неформальність має на увазі також серйозний акцент на безпосередню практику і менторство, коли учень фактично закріплений за майстром. Такий підхід в навчанні має величезний позитивний ефект, але вимагає також і величезних витрат. Це фактично - «впустити в своє життя іншу людину з метою відтворити себе - свій талант, свій характер, свої цінності і навички. Такий вид навчання найяскравіше проявляється в Новому Завіті на прикладі Ісуса Христа і його дванадцяти учнів. Сіла вчительства Ісуса Христа полягала не тільки в ясній методиці, енергетиці слів і харизмі особистості. Його сила полягала у встановленні такої системи учнівства, в якій його послідовники в кінці процесу ставали вчителями його рівня. Замість того, щоб в найвідповідальніший момент віддати 100% себе служінню людям, він набирає собі команду з дванадцяти і присвячує себе їм. Цей пріоритет спочатку зберігався в першохристиянській громаді. Саме учнями називають послідовників Ісуса в Єрусалимі. Тільки через кілька років, в Антіохії Сирійській учнів Христа вперше називають християнами. В своєму останньому зверненні Господь закликав своїх учнів, щоб вони зробили учнями послідовників з усіх народів. Ця фундаментальна ідея учнівства і має на увазі те, в чому ж сила стародавнього християнства - в трансформації світогляду і характеру учнів. Фактично спочатку, християнство розвивалося як рух учнів, яке вносило в їх життя надзвичайно серйозні зміни в розумінні, переконаннях і цінностях. У цьому плані воно не було таким численним, але впевнено розвивалося. Три тисячі, а через деякий час і п'ять тисяч навернених, це лише фрагменти великого руху учнівства, розпочатого в день П'ятидесятниці. Адже навернені в Єрусалимі не були з числа корінних жителів Єрусалима. Це були паломники, які прийшли на свято з різних країн і провінцій величезної Римської імперії, які згодом і стали тими першими місіонерами, які понесли Євангеліє Ісуса Христа у світ. Сама церква в Єрусалимі була невеликою і не сформованою, як організація. Єрусалимська церква була феноменом учнівства і християнської комуни. Апостоли вчили, а церква жила на засадах цього вчення. Хоча в Діянні Апостолів ми і не бачимо, що учні Христа буквально формували групи дванадцяти, але ясно одне - вони вчили в домашній обстановці, як і написано - «ломлячи хліб по домах ...» (Деян.2: 46). В подальшому, цей рух учнівства було підхоплено Апостолом Павлом і зведено в принцип, про який ми читаємо в 2Тім.2:2 - «... що чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні й інших навчити».

Павло закликає свого вірного учня - Тимофія до продуктивного учнівства. Фактично він вказує, що вплив учнівства закріплюється тоді, коли є чотири покоління учнів. З тексту ми бачимо, що це сам Павло, його учень Тимофій, вірні люди і інші ... Останній лист апостола, фактично пропонує програму дій новозавітної церкви в післяапостольскій період, де цінність служіння зосереджена на служінні конкретнії особистості. Павло розвивав Тимофія. Тимофій шукає серед більшості в церковному зібранні вірних людей. Вірні люди зосереджені на навчанні інших вірних людей, і тільки таким чином відбувається перетворення суспільства і вплив християнства в світі. Учнівство передбачає, що послідовник буде схожий на свого вчителя. Іншими словами, що робить сьогодні вчитель, завтра буде робити і його учень. Цей принцип змушує задуматися багатьох, які стають на цей шлях, що вони реально роблять в цьому світі? Іншими словами, учнівство змушує чесно і критично переосмислити себе та свою діяльність, щоб зосередитися на самому головному.

Смисл «Школи без стін»

«Школа без стін» - це гнучка програма навчання для молоді, яка може тривати від одного до двох років. Навчальні курси орієнтовані на розвиток в трьох основних сферах: це мотивація і світогляд, прикладні курси, що дозволяють розвинути навички і розвиток в сфері менеджменту та планування. Тренінги ШБС включають в себе актуальні теми що стосуються церкви, місії, культури і суспільства. Вони спрямовані на розвиток навичок і відповідають на сучасні соціальні виклики.

Що це значить? Перш за все, що навчання починається з базових тем світоглядного характеру, де молодій людині пропонується мотивація до розвитку з метою перетворення мислення і формування основних поглядів щодо богослов'я впливу. Тут традиційні предмети, що стосуються богослов'я і герменевтики замінені курсами, сфокусованими на прикладний характер християнської віри і стосуються трансформації суспільства. Сучасний контекст місії вимагає активної соціальної спрямованості. Практично всі ефективні засоби євангелізму сьогодні починаються з соціального впливу, тому основний акцент програми ШБС в тому, щоб розвинути навички соціального служіння в суспільстві, що є необхідним мостом для благовістя.

С чого все починалося?

«Школа без стін» з'явилася восени 2004 року, як «пілотний» проект в Запоріжжі, в регіональному місіонерському центрі Асоціації «Духовне відродження», а також в декількох регіональних центрах. Вже з самого початку школа зібрала 750 студентів. Вже буквально через рік, інтерес до програми був настільки великий, що кількість регіональних шкіл і кількість студентів збільшилася настільки, що ШБС перетворилася на освітній рух, що вражає своєю гнучкістю, неформальним підходом, здоровою інтеграцією церковності і академізму богословських навчальних закладів. У 2005 році в «Школі без стін» навчалося вже півтори тисячі студентів. На думку ініціаторів ШБС з боку Асоціації «Духовне відродження» - «Ідея «Школи без стін» спочатку покликана служити оновленню місіонерського руху, стати надихаючим баченням для кожної помісної церкви».[11] І це оновлення виразилося в розширенні місіонерського кругозору, проникливості і бачення.

Адже не секрет, що першими, хто підтримали ідею «Школи без стін», були викладачі християнських навчальних закладів, коледжів та семінарій. ШБС щорічно залучає до своїх лав більше двох тисяч студентів і її географія стрімко зростає. Розпочавшись в Україні, ШБС прийшла в Російську федерацію, Білорусь, Молдову, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан і Азербайджан. На сьогоднішній день «Школа без стін», завдяки неформальному підходу в навчанні, проводить своє навчання в 14 країнах і налічує 1 503 студента. Найбільша кількість студентів була в 2013-2014 навчальних роках. [12]

Починаючи з 2014 року, відзначивши своє десятиліття,[13] «Школа без стін» фокусує своє служіння насамперед в недосягнутих регіонах і пострадянських країнах Центральної Азії і Закавказзя, що пов'язано перш за все з міссіологічною перспективою Асоціації «Духовне відродження»/«Mission Eurasia». Вже видно, що ідеї «Школи без стін» здійснюються в євангельських церквах і без активної участі АДВ і місії «Mission Eurasia».

«Школа без стін» пережила кілька стадій розвитку. На самому початку ШБС практично виглядала як коледж для церкви. Всі навчальні курси за назвою і змістом нагадували навчальну програму біблійних коледжів і семінарій з метою охоплення навчанням тієї молоді, яка з якихось причин ще не була охоплена традиційною християнською освітою. Спочатку програма мала на увазі п'ять спеціалізацій - проповідник церкви, викладач недільної школи, керівник молоді, помічник пастора і помічник місіонера і по суті була внутрішньоцерковною.[14] Всі ці спеціалізації готували молодих лідерів до служіння всередині церкви, заповнюючи її потреби і запити. Матеріали програми «Школи без стін» були представлені на загальних зборах ЄААА 24-27 жовтня 2005 року в Москві. Орієнтир на зовнішній світ і суспільство з'явився пізніше, хоча в філософії програми ШБС цей орієнтир був прописаний. Про це заявлено в програмі «Школи без стін» 2009 року - «За задумом засновників ШБС, проект повинен стати неформальним, здійснюватися у партнерстві з Церквою і бути орієнтованим на служіння суспільству».[15] Іншими словами, з самого початку «Школа без стін» замислювалася як рух підготовки лідерів спрямованим на зовнішню функцію церкви, а не на її внутрішній орієнтир.

В цей період відбувається переосмислення Великого Доручення і необхідне додавання в філософію благовістя, елемента перетворення і позитивних змін на основі таких відомих євангельських текстів, як Євангеліє від Матвія 5:13-14, де говориться про християнськіх лідерів як «про сіль та світло».[16] Програма ШБС постійно адаптується і редагується, щоб бути ефективною і досягати поставлених цілей.

Сьогодні «Школа без стін» більше схожа на мобільний тренінговий центр, де відбувається підготовка лідерів в тристоронньому напрямку - мотивація і світогляд, інструменти впливу, менеджмент і планування[17]. Паралельно з цим, в богословських навчальних закладах відбувається зміна поколінь лідерів. Як було влучно зазначено доктором філософських наук Михайлом Черенкова - «Був етап піонерів, зараз етап професіоналів»[18]. І тут важливим фактором є зв'язок з церковними спільнотами. Адже в освіті завжди є спокуса відірватися від свого коріння. У цьому плані богословській освіті може допомогти досвід Школи без стен. ШБС є таким собі «мостом» який з'єднує церкву і академію, теорію і практику.

Особливістю такого навчання є те, що воно проходить в церкви і для церкви, також студент не відривається від своєї роботи, навчання, сім'ї, суспільства і церкви. Практично виявилося не потрібним долати сотні кілометрів, щоб вчитися. Освіта прийшла до церкви і при цьому не опустилося, а навпаки, підняло церкву. Церкви, де проходить навчання стають все більш інноваційними в своєму служінні суспільству, розуміючи, що не тільки словом, а й ділом потрібно досягати людей.

Крім цього, програма складалася таким чином, щоб в ній не було тих курсів, які практично виявляються не практичними в служінні, або ж є чисто академічними предметами. По шляху гнучкого формату «Школи без стін» пішов Луганський біблійний коледж (до війни на Донбасі) , котрий зробив останній набір студентів на базі помісних церков і відповідно до цього мав шість філій і більше ста студентів в Луганській області [19]. Цей шлях розглядала також Кременчуцька євангельська семінарія (в недавньому минулому Кременчуцький регіональний біблійний коледж), яка крім навчання в своїх стінах проводить навчання і віддалено - в Кіровограді та Полтаві[20]. Філії КЕС (колишня КРБК) були і раніше, але всі вони були за межами Полтавської області. Тепер ситуація поступово змінюється і віддалений формат прикладної освіти стає затребуваним з боку церкви, маючи свої переваги, а це серйозний крок в сторону неакадемічної і неформальної богословської освіти. Також гнучкість програми призводить до практичної непотрібності розвитку інфраструктури навчального закладу, і всі фінансові вкладення направляються безпосередньо на людину - студента і викладача.

Постійна оновлюваність навчальної програми «Школи без стін»

Навчальна програма «Школи без стін» постійно видозмінювалася, для того щоб відповідати баченню підготовки лідерів молодого покоління для служіння в церкві і перетворення суспільства. У зв'язку з цим, на сьогоднішній день, все навчання розподілено за трьома основними блоками: мотивація і світогляд, інструменти впливу, менеджмент і планування. У класичному вигляді християнське навчання має на увазі два основних напрямки - теорію і практику, курси світоглядного характеру і курси прикладного характеру. Важливість третього блоку, який стосується навчання менеджменту і планування, важко переоцінити. У цьому блоці зосереджені важливі аспекти підготовки ефективного лідера, який вміє стратегічно мислити, керувати часом, планувати, вирішувати конфлікти, працювати в команді, аналізувати і управляти змінами. Сучасне лідерство не терпить безвідповідальності, тому семінарські курси з менеджменту і планування повинні допомогти молодому лідеру стати тим , ким він і повинен бути - відповідальним, командним, організованим і ефективним. В цілому, третій блок є логічним завершенням навчання, націлюючи на розвиток особистісних якостей лідера в сфері менеджменту.

Аналіз ефективності «Школи без стін»

У квітні 2015 року, стартував дослідницький проект Східноєвропейської християнської експертно-дослідницької ініціативи "Re-Vision" - «Місія євангельських церков в Євразії: в пошуку ефективних національних моделей», який досліджував національний досвід пострадянських церков регіону Євразії в семи напрямках служіння, в тому числі і в сфері неформальної освіти лідерів. Результати дослідження опубліковані в книзі «Національні місіонерські ініціативи євангельських церков України, Росії, Білорусі, Молдови, країн Центральної Азії та Кавказу».[28] В даному дослідженні проводиться аналіз ефективності «Школи без стін», як національної ініціативи в сфері неформальної освіти. Так, в Україні дана модель навчання охопила +1944 євангельські церкви, а це 29% всіх євангельсько-протестантських церков України.[29]

Для 33% опитаних євангельських церков України, «Школа без стін» є ефективним форматом навчання.[30] У Росії, Білорусі, Молдові, країнах Центральної Азії та Кавказу, опитані респонденти також окремо виділили «Школу без стін», як лідера в області неформальної освіти.[31]

У Кишиневі, модель «Школи без стін» була сприйнята нової громадою молодих християн з співзвучною назвою - «Церквою без стін».[32] Ось що про «Школу без стін» говорить єпископ РО «Кудай Жамаати», Киргизстан, Сергій Сиротін: «ШБС надихає молодь, вчить бути відповідальними в служінні і подивитися новим поглядом на деякі речі. Цікавий і новий підхід до вивчення Слова Божого».[33]

Труднощі, з якими стикається програма «Школи без стін»

З якими труднощами стикається програма «Школи без стін»? Перш за все, з нерозумінням лідерів консервативних церков щодо її освітньої філософії. Тут необхідно кілька пояснень. Більшість навчальних програм в сфері неакадемічної освіти мають внутрішньоцерковний характер. Тобто, вони орієнтовані на духовний і догматичний розвиток християнина і реалізацію його духовних дарів в церкві. Мало хто робить акцент на соціальну місію церкви. Якщо і є орієнтир на євангелізм і місіологію, то це стосується тільки тієї методології, яка орієнтована на зростання помісної церкви, коли в благовісті, в результаті головне переконати людину прийти в «правильну» церкву. Таке грубе розуміння євангелізму,[34] яке притаманне консервативним пострадянським церквам потребує редакції, але бажання у багатьох пасторів повторити досвід дев'яностих, призводить до того, що будь-яке соціальне зусилля церкви розбивається об питання: а скільки покаялося або хрестилася? І якщо результати не втішні, то тоді виникає питання, а навіщо взагалі займатися соціальною активністю, якщо це не призводить до прямого зростання церкви?

«Школа без стін» має таку освітню філософію, яка має на увазі підготовку молодих лідерів церкви до служіння в суспільстві, для подальшої її трансформації, яка не відбувається за п'ять хвилин і навіть за рік. Це довгостроковий процес позитивних перетворень. Але орієнтування церкви бути відкритою до світу і молодь бути «відкритою» до суспільства, здається небезпечною для фундаменталістів, які орієнтовані на постійне очищення церкви від всього «світського».

Друга трудність, це нерозуміння багатьох богословських навчальних закладів важливості теми неформального лідерства, пропонованою «Школою без стін». Навчальним закладам здавалося, що ця тема не важлива в порівнянні з темами вивчення Біблії, бібліїстики, теології та місіології. Тому ми бачимо, як тема лідерства була викинута за борт разом з ідеями ШБС у багатьох навчальних закладів. І тільки зараз два-три навчальні заклади усвідомили важливість теми лідерства. Це видно по двом найбільш цитованим семінаріям України - Української баптистської теологічної семінарії у Львові і Української євангельської теологічної семінарії в Києві. Перша, з двох перерахованих уже протягом двох років проводить «Глобальний лідерський саміт» для тисячі молодих християн Західної України. Тим самим, говорячи про тему лідерства, фактично підхоплюють головну тему «Школи без стін», яка народилася ще в 2004 році, коли основні теологічні семінарії і християнські університети займалися питанням з'єднання академії та церкви, не звертаючи уваги на важливу тему лідерства... Друга семінарія, яка присвятила темі лідерства весь випуск свого щорічного теологічного журналу із загальною назвою - «Церква і лідерство» в минулому році. Що говорити про інших богословських навчальних закладів?

Третя складність, це невміння сприймати сильну сторону гнучкої і неформальної програми «Школи без стін». Потрібно відзначити, що ми все ще перебуваємо під впливом радянської та пострадянської парадигм освіти. Ми звикли і тому очікуємо, що нам буде запропонована програма «з верху», з загальними темами, розробками і методичними рекомендаціями, а також зі списком фахівців-викладачів. А коли «Школа без стін» запропонувала методологію за принципом - «зроби сам», то не у всіх виявився в наявності хист до інновацій. Багато церков використовують наявні освітні ресурси, не створюючи нових або ж не адаптуючи їх. Тому у нас багато посібників типу «Мільйон лідерів» Джона Максвелла, «Цілеспрямована церква» Ріка Уоррена, але немає своїх національних розробок. Фактично, «Школа без стін» і займалася ініціюванням розробки національних освітніх ресурсів, що іноді призводило до того, що деяких не влаштовувало наявність тих чи інших авторів навчальних ресурсів.

Також необхідно відзначити і те, що робота «Школи без стін» не завжди правильно розумілася і часто сприймалася як альтернатива традиційній академії. Що в принципі не так! ШБС ніколи не виступала за альтернативну конкуруючу модель освіти, а всього лише пропонувала заповнити ту нішу навчання, яку не змогла заповнити «БІІ» і тим більше біблійні коледжі зі своєю очно-заочною формою навчання. Всі перераховані вище проблеми є зовнішніми і не завжди залежать безпосередньо від «Школи без стін». Якщо говорити про внутрішні труднощі «Школи без стін», то серед них можна перерахувати те, що не завжди легко утримувати зворотний зв'язок у величезному регіоні Євразії, особливо якщо це стосується мусульманських країн Кавказу і Центральної Азії. Децентралізованість і акцент на національних лідерів вимагає самодисципліни і вміння налагоджувати і утримувати зворотний зв'язок. Це не просто! Якщо в Україні, Молдові, Білорусі та Росії зворотний зв'язок і комунікація можливі через релігійну свободу і проєвропейську ментальність, то це не можна сказати про інші країни, де є програма ШБС.

«Школа без стін», як програма підготовки наступного покоління лідерів служіння, завжди стоїть перед спокусою інституціалізації і перетворення в стандартну, чітко структуровану, уніфіковану і легко прогнозовану програму. Так як це не є самоціллю програми, вона постійно змінюється і знаходиться в постійному процесі пошуку. Ще одна проблема, це очікування, що «Школа без стін» буде постійно діючою програмою навчання молоді в конкретній помісної церкви. Місцеві лідери завжди шукають можливість, щоб програма могла залишатися у них, навіть якщо студентський потенціал вичерпаний. Так як ШБС не має інфраструктури, вона може переміщатися географічно від одного міста до іншого, де є ініціативна група молоді, але як відомо, наявність достатньої кількості молоді для навчання не означає, що так буде завжди і тут необхідно робити «тайм-аут», а на це не всі готові.

Загалом, «Школа без стін» як ініціатива неакадемічного освіти, знаходиться у взаємодії з церквою і академією і стикаючись з труднощами, з успіхом долає їх перш за все через свою гнучкість, постійний самоаналіз і знаходження балансу між навчанням в аудиторії і практичною спрямованістю програми.

Висновки

Ми живемо за часів постійних пошуків взаємодії між церквою і академією. «Школа без стін» є однією з неформальних моделей такої взаємодії. «Школа без стін» не є альтернативою для традиційної академії, але прагне заповнити ті прогалини, які є у академічної теологічної освіти. Однією з найсильніших сторін такої школи, є гнучкість і нестандартний підхід, який дозволяє навчати молодих людей в мусульманських країнах, де євангельське християнство заборонено. Зараз час переосмислення ефективності освітніх моделей і можливість пошуку інноваційних та сміливих рішень в довгостроковій перспективі для взаємодії євангельської церкви і академії. Тут доречний синтез різних освітніх моделей, використовуючи вже сформований досвід «Школи без стін». Адже поєднання різних форматів навчання обумовлено часом, що диктує свої правила. Уже недостатньо тільки навчання в класі, багато знання можна отримати і поза ним. Нові форми, такі як дистанційне навчання, онлайн-навчання, вебінари, скайп-конференції і т.д. розширили наші можливості і тим самим запропонували нові можливості в галузі навчання, не втрачаючи при цьому якості. Церкві як і раніше потребують якісних і добре підготовлених служителів які вміють проповідувати сучасній людині. Церкви потребують якісного і кваліфікованого душепастирства, керівництва, наставництва, лідерства, служіння. Тому модель взаємодії між церквою і академією повинна включати в себе як обов'язковий фактор, так зване теоретичне, тобто навчання і навчання через наставництво і служіння. Таке навчання повинно бути цілеспрямованим, а не хаотичним, і мати індивідуальну програму розвитку, поєднуючи в собі інтелект і інтуїцію, теорію і практику, знання і навички.

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Transformed from Within. Russian Ministries` 2011 Annual Report. – 2012.