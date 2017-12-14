"Ісламська держава" погрожує США нападами через рішення по Єрусалиму

14 грудня 2017, 15:10 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Повідомлення про можливі атаки ІД розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі "Ісламська держава" (ІД) погрожує США нападами через рішення адміністрації американського президента Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters, інформує РБК-Україна.

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Повідомлення про можливі атаки ІД розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram разом з фотографією Таймс Сквер у Нью-Йорку і зображенням пояса смертника і детонатора. "Ми спалимо вас полум'ям війни, яку ви почали в Іраку, Ємені, Лівії, Сирії та Афганістані. Просто чекайте", - заявили вони.

"Визнання вашим псом (Трампом) Єрусалиму столицею Ізраїлю змусить нас визнати вибухи столицею вашої країни", - додали терористи.

 Нагадаємо, 6 грудня Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. У Раді безпеки ООН таке рішення не підтримали. Всі 14 держав-членів дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці. Згодом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав країни визнати Єрусалим столицею Палестини.

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теги до статті:Єрусалим
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