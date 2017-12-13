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Ісламські країни визнали Східний Єрусалим столицею Палестини
13 грудня 2017, 17:32 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Країни Організації ісламського співробітництва (ОІС) визнали Східний Єрусалим столицею Палестини на саміті організації сьогодні, 13 грудня 2017 року.
Про це повідомляє DW.
«Учасники позачергового саміту ОІС, який проходить у Стамбулі, визнали Східний Єрусалим столицею Палестини», – йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією видання, саміт був скликаний президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб виробити спільну відповідь на рішення глави Сполучених Штатів Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.
«Ми оголошуємо, що визнаємо Палестинську державу, столицею якого є Східний Єрусалим», – йдеться в заяві ОІС.
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