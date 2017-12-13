Смертник напав на мечеть в Камеруні: є жертви

Напередодні одна з мечетей Камеруну піддалася нападу терориста-смертника. У результаті теракту в мусульманському храмі на півночі африканської країни загинули 2 людини і сам бойовик, повідомляє Islam-today.

Смертник підірвав себе в мечеті в місті Керава. Вибух прогримів після ранкової молитви. Повідомляється, що в той момент у мечеті було малолюдно.