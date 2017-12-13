Смертник напав на мечеть в Камеруні: є жертви

13 грудня 2017, 14:52 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Напередодні одна з мечетей Камеруну піддалася нападу терориста-смертника. У результаті теракту в мусульманському храмі на півночі африканської країни загинули 2 людини і сам бойовик, повідомляє Islam-today.

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Смертник підірвав себе в мечеті в місті Керава. Вибух прогримів після ранкової молитви. Повідомляється, що в той момент у мечеті було малолюдно.

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теги до статті:Камерун,Теракт
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    Останні коментарі

    • В. Ясеневий | 13 грудня 2017, 15:35

      А ще могли б і обовязково мали б хоч би щось сказати отці УГКЦ, особливо дуже ревні і переконані в правоті КАТ.ЦЕРКВИ - ЇЇ провідники.Таких є достатньо. От хоч би катихізатор о. ПЕТРО БАЛОГА, о.ОЛЕГ

    • ukrlem | 13 грудня 2017, 12:07

      Доки Евстратій не скаже з ким конкретно й де служили священики КП, то його слова так само можна трактувати як "запусканя брехні".

    • orthodox | 13 грудня 2017, 11:19

      Я дивлюсь цей блогер - Степова, дуже розуміється на історії ісламу :) та християнстві вцілому. Занадто тхне підбуренням до релігійної ворожнечі, та цинізмом - як вона пише, "дуже смішило".

    • enzian | 13 грудня 2017, 08:45

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    • Komunikator | 12 грудня 2017, 22:45

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