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Смертник напав на мечеть в Камеруні: є жертви
13 грудня 2017, 14:52 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Напередодні одна з мечетей Камеруну піддалася нападу терориста-смертника. У результаті теракту в мусульманському храмі на півночі африканської країни загинули 2 людини і сам бойовик, повідомляє Islam-today.
Смертник підірвав себе в мечеті в місті Керава. Вибух прогримів після ранкової молитви. Повідомляється, що в той момент у мечеті було малолюдно.
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