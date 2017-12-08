Прем’єр Ізраїлю сподівається, що світова спільнота визнає Єрусалим столицею держави

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив сподівання, що більшість країн, за прикладом США, визнають Єрусалим ізраїльською столицею.

Про це ізраїльський прем’єр заявив у понеділок у Брюсселі, де бере участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Укрінформ.

«Я переконаний, що більшість європейських країн передислокують посольства до Єрусалима і визнають Єрусалим столицею. А також співпрацюватимуть з нами заради безпеки, процвітання і миру», – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю.

Він наголосив, що рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю ґрунтується на беззаперечних історичних фактах, а також сьогоднішній реальності.

«Мир полягає у визнанні нашої дійсності. Те, що Єрусалим є столицею, – очевидно для всіх. Наш парламент – Кнесет – дислокується там, наш уряд, офіс президента, Верховний суд...», – зазначив Нетаньягу.

Як повідомлялося, у близькосхідному регіоні тривають протести, після того як минулого тижня президент США Дональд Трамп анонсував визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і перенесення туди американського посольства. Ліга арабських держав засудила рішення Вашингтона як таке, що «посилює напругу, розпалює гнів і погрожує занурити регіон у ще більше насильство й хаос». Резолюцію підтримали й деякі союзники США – ОАЕ, Саудівська Аравія і Йорданія.

Ізраїль анексував Східний Єрусалим під час Шестиденної війни 1967 року, проте досі міжнародна спільнота не визнавала його частиною Ізраїлю. Всі іноземні посольства в Ізраїлі розміщені у Тель-Авіві.

Палестинці хочуть, аби Східний Єрусалим став столицею їхньої майбутньої Палестинської держави, створення якої передбачається політикою «двох держав для двох народів».

Згідно з Ізраїльсько-палестинськими мирними угодами 1993 року, остаточний статус Єрусалима ще належить визначити на фінальних етапах мирних переговорів.

Місто Єрусалим має виняткове значення як для Ізраїлю, так і для палестинців. Саме там розташовані місця, святі одразу для трьох монотеїстичних релігій – ісламу, християнства і юдаїзму.