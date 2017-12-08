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Прем’єр Ізраїлю сподівається, що світова спільнота визнає Єрусалим столицею держави
11 грудня 2017, 12:18 | Світові | 1 | | Код для блогу | |
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив сподівання, що більшість країн, за прикладом США, визнають Єрусалим ізраїльською столицею.
Про це ізраїльський прем’єр заявив у понеділок у Брюсселі, де бере участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Укрінформ.
«Я переконаний, що більшість європейських країн передислокують посольства до Єрусалима і визнають Єрусалим столицею. А також співпрацюватимуть з нами заради безпеки, процвітання і миру», – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю.
Він наголосив, що рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю ґрунтується на беззаперечних історичних фактах, а також сьогоднішній реальності.
«Мир полягає у визнанні нашої дійсності. Те, що Єрусалим є столицею, – очевидно для всіх. Наш парламент – Кнесет – дислокується там, наш уряд, офіс президента, Верховний суд...», – зазначив Нетаньягу.
Як повідомлялося, у близькосхідному регіоні тривають протести, після того як минулого тижня президент США Дональд Трамп анонсував визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і перенесення туди американського посольства. Ліга арабських держав засудила рішення Вашингтона як таке, що «посилює напругу, розпалює гнів і погрожує занурити регіон у ще більше насильство й хаос». Резолюцію підтримали й деякі союзники США – ОАЕ, Саудівська Аравія і Йорданія.
Ізраїль анексував Східний Єрусалим під час Шестиденної війни 1967 року, проте досі міжнародна спільнота не визнавала його частиною Ізраїлю. Всі іноземні посольства в Ізраїлі розміщені у Тель-Авіві.
Палестинці хочуть, аби Східний Єрусалим став столицею їхньої майбутньої Палестинської держави, створення якої передбачається політикою «двох держав для двох народів».
Згідно з Ізраїльсько-палестинськими мирними угодами 1993 року, остаточний статус Єрусалима ще належить визначити на фінальних етапах мирних переговорів.
Місто Єрусалим має виняткове значення як для Ізраїлю, так і для палестинців. Саме там розташовані місця, святі одразу для трьох монотеїстичних релігій – ісламу, християнства і юдаїзму.
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- 11 грудня 2017, 14:13| Коментувати коментар
А от, скажімо, Вільнюс - це, власне, ЧИЯ столиця?! Як це чия? - здивуються багато хто. Ясна справа - литовська... Разом з тим знаємо, що свого часу тут, на теренах Литви, (історично) зустрілися та перетнулися, взаємно впливаючи одна на одну, принаймні, кілька етнокультурних та релігійних ідентичностей і традицій. Дехто навіть називав тоді Вільнюс "литовським Єрусалимом"... А от у 1920 р. знову, о тій порі, відроджена незалежна Польська держава силою захопила у Литви й анексувала Вільнюс. І це послужило дуже поважною і серйозною причиною того, що у міжвоєнні десятиліття відносини між Польщею і Литвою були настільки гострими й напруженими, що ледь не призвело до спалаху збройного конфлікту між обома державами... А, між тим, і в сучасній Польщі не перевелися певні кола, які все ще вважають Вільнюс, мовляв, "польським містом" і навіть мріють "повернути" його "назад"...----------------------------------------------------------- І аналогічно: ІІ Єрусалим - Київ - чия це столиця? І тут теж колись зустрілися й перетнулися, взаємно впливаючи одна на одну, кілька етнокультурних та релігійних ідентичностей і традицій... Водночас уже кілька століть імперсько-шовіністські чинники в Московії-Росії вважають Київ, мовляв, "исконным русским городом" - "матерью городов русских": у значенні РОСІЙСЬКИХ... І подосі вони сплять і бачать, як уся Україна, а особливо Київ, "законно повертається" до складу їхнього псевдоправославного "русского мира". Причому, саме як його, цього "русского мира", начебто "главный истрический - национальный и духовный источник и центр"...--------------------------------------------------------------------------------------------------- А от стосовно, зокрема, Єрусалима, що на близькосхідній Святій Землі, то вся інфа про те, ЧИЄ саме це славне Господнє місто і ЧИЯ, власне, це столиця, то про це - причому, дуже докладно, детально й багаторазово - сказано й наголошено в Святому Письмі... І ось той історичний феномен, що впродовж багатьох і довгих століть це місто будуть контролювати й володіти чужі імперії і народи, Сам Ісус Христос пророче називав і наголошував, що "Єрусалим буде ПОТОПТАНИЙ язичниками [чужинцями], аж доки не скінчаться часи язичників" (Лк.21:24). ------------------------------------------------------------------------------------------------- І ось у травні 1948 р. на політичній мапі Близького Сходу й усього світу відроджується суверенна й незалежна держава Ізраїль, до складу якої невдовзі увійшла західна частина Єрусалима (т. зв. Нове місто). А от у 1967 р., внаслідок перемоги Ізраїля у червневій - Шестиденній війні, були відновлені адмінтериторіальна єдність і цілісність усього Єрусалима. І він звідтоді повноцінно постає й утверджується як вічна, єдина і неподільна столиця єврейської держави.------------------------------------------------------------------------ Іншими словами, вже, судячи з усього, невпинно зближається той - передбачений ще Сином Божим благословенний час, коли остаточно й уповні "скінчаться часи язичників" (Лк.21:24). І до Господнього прощення й відновлення, зцілення, преображення і СПАСІННЯ "ввійде повна кількість язичників", разом з якими й "увесь Ізраїль спасеться" (Рим.11:25,26)!!! Амінь.
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- 11 грудня 2017, 14:13
А от, скажімо, Вільнюс - це, власне, ЧИЯ столиця?! Як це чия? - здивуються багато хто. Ясна справа - литовська... Разом з тим знаємо, що свого часу тут, на теренах Литви, (історично) зустрілися та |
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