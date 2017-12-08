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Вчені розкрили могилу Миколи Чудотворця
9 грудня 2017, 11:22 | Світові | 2 | | Код для блогу | |
Радіовуглецевий аналіз фрагмента кістки, проведений вченими з Оксфордського університету, показав, що знайдений поблизу турецького міста Миру фрагмент людського скелета датується приблизно 343 роком н. е., що відповідає часу смерті Миколи Чудотворця.
Нагадаємо, раніше турецькі археологи виявили місце поховання Миколи Чудотворця.
Вчені за допомогою георадарів знайшли добре збережений древній храм під церквою Святого Миколи в турецькому місті Демре, а також порожнечі, в яких знаходиться тіло святого. У дослідників деякий час не було доступу до останків, оскільки при розкопках могли бути пошкоджені кам'яні барельєфи і мозаїки, пише «Сегодня».
Багато дослідників вважають, що Святий Миколай був похований в церкві в Демре в 343 році нашої ери, а в XI столітті його останки були незаконно перевезені торговцями в італійське місто Барі. Однак турецькі археологи впевнені, що тіло підмінили. На їхню думку, справжній Миколай Чудотворець залишився в Демре, а викрадені кістки належали невідомому священику.
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- 9 грудня 2017, 14:07| Коментувати коментар
То есть в Бари люди тысячу лет поклоняются не мощам Николая, а неизвестным костям? Почему эти "ученые" могут нести любой бред, но нести за это никакой ответственности?! Квакнул глупость - и отпрыгнул, довольный, в тину. Для людей смущение мыслей, а "ученым" пиар и реклама (вот какие мы умные, вот какие мы смелые).
- 9 грудня 2017, 14:56| Коментувати коментар
Гораздо лучше было бы, если бы все эти люди - все эти 1000 лет - ПОКЛОНЯЛИСЬ в Бари не "человеческим костям", пусть даже и очень известного и популярного свт. Николая Чудотворца. А всемогущему, милосердному и преблагому Триединому ГОСПОДУ БОГУ!!!------------------------------------------------------------------------- Как это, собственно говоря, и следует из вероучения Священного Писания Ветхого и Нового Заветов и догматики Вселенской Христовой Церкви Востока и Запада, официально изложенной и зафиксированной, в частности, в документах и решениях ВСЕХ её СЕМИ Вселенских соборов І тысячелетия.
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- 9 грудня 2017, 14:56
Гораздо лучше было бы, если бы все эти люди - все эти 1000 лет - ПОКЛОНЯЛИСЬ в Бари не "человеческим костям", пусть даже и очень известного и популярного свт. Николая Чудотворца. А |
- 9 грудня 2017, 14:07
То есть в Бари люди тысячу лет поклоняются не мощам Николая, а неизвестным костям? Почему эти "ученые" могут нести любой бред, но нести за это никакой ответственности?! Квакнул глупость - и |
- 9 грудня 2017, 13:51
Р. S. Під все більш наростаючим числом цього звинувачувального - супроти теперішнього кремлівського керівництва - "каміння" я мав на увазі також і нещодавнє встановлення особи ще одного |
- 9 грудня 2017, 12:06
Ну що ж: "каміння" цих звинувачувальних доказів і аргументів все ближче й ближче падає і наближається до особи самого головного ініціатора й організатора всіх тих цинічних і кривавих |
- 9 грудня 2017, 09:19
От під час цього свого візиту у Вільнюс нинішній ґарант з Банкової дуже гордовито і завзято згадував про Майдан. Одначе я тут собі подумав: а причому саме ВІН до того Майдану, до Революції гідності |
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