Вчені розкрили могилу Миколи Чудотворця

Радіовуглецевий аналіз фрагмента кістки, проведений вченими з Оксфордського університету, показав, що знайдений поблизу турецького міста Миру фрагмент людського скелета датується приблизно 343 роком н. е., що відповідає часу смерті Миколи Чудотворця.

Нагадаємо, раніше турецькі археологи виявили місце поховання Миколи Чудотворця.

Вчені за допомогою георадарів знайшли добре збережений древній храм під церквою Святого Миколи в турецькому місті Демре, а також порожнечі, в яких знаходиться тіло святого. У дослідників деякий час не було доступу до останків, оскільки при розкопках могли бути пошкоджені кам'яні барельєфи і мозаїки, пише «Сегодня».

Багато дослідників вважають, що Святий Миколай був похований в церкві в Демре в 343 році нашої ери, а в XI столітті його останки були незаконно перевезені торговцями в італійське місто Барі. Однак турецькі археологи впевнені, що тіло підмінили. На їхню думку, справжній Миколай Чудотворець залишився в Демре, а викрадені кістки належали невідомому священику.