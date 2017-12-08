Генсек ООН: Єрусалим повинен бути столицею двох держав

8 грудня 2017, 09:55 | Світові | 1 |   | Код для блогу |  | 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що питання про статус Єрусалиму має бути вирішене в рамках двосторонніх переговорів, на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, а також обов'язково з урахуванням інтересів палестинської та ізраїльської сторін. Про це він сказав журналістам у Нью-Йорку, передає Центр новин ООН.

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"Вступивши на посаду Генерального секретаря, я з першого ж дня постійно виступаю проти будь-яких односторонніх заходів, які підривали б перспективи миру для ізраїльтян і палестинців. Що стосується рішень по Єрусалиму, то вони повинні бути прийняті в рамках домовленостей щодо остаточного статусу безпосередньо між двома сторонами на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН з урахуванням законних інтересів як палестинської, так і ізраїльської сторін", - впевнений Генеральний секретар ООН.

Також Гутерріш пообіцяв докласти всіх зусиль для надання підтримки ізраїльським і палестинським лідерам в тому, щоб сприяти їх поверненню до предметних переговорів, реалізувати прагнення до міцного миру для цих народів.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп оголосив 6 грудня про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю Він підкреслив, що Ізраїль має право сам визначати свою столицю. На думку Трампа, "Єрусалим — не тільки серце трьох великих релігій, але тепер і серце однією з найбільш успішних демократій у світі". Також президент США констатував, що прийняте рішення не означає ослаблення прихильності США пошуку довгострокового миру в регіоні. Рішення Трампа гаряче вітав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу, який назвав його "історичним". Тим часом арабські та інші мусульманські держави попередили, що викликає гострі дискусії рішення може посилити напруженість в регіоні і зірвати спроби США досягти мирної угоди між арабами та Ізраїлем.

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теги до статті:Єрусалим,ООН
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 10:30
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    "ГЕНСЕК ООН: ЄРУСАЛИМ ПОВИНЕН БУТИ СТОЛИЦЕЮ ДВОХ ДЕРЖАВ". А от Слово Боже - Старий і Новий Завіти Біблії - з цього приводу притримується дещо іншої думки...

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 14:56

    Амінь. Цілком і повністю погоджуюсь.

  • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 14:48

    Саме цю умову й ці - дійсно ЩИРІ й ШЛЯХЕТНІ мотиви і наміри я і мав на увазі!

  • В. Ясеневий | 8 грудня 2017, 14:25

    ТАК! Без жодного сумнуву,належати до юрисдикції ХРИСТА - це бути на спасенній дорозі!І це - найважливіше для всіх, хто прагне до спасіння!Спаситель відкрив і обявив всі і для всіх необхідні умови

  • В. Ясеневий | 8 грудня 2017, 14:02

    При єдиній умові,якщо це є правдиво і щиро без всяких найменших будь=яких інших мотивів.Христос, правда і любов всіх обднююють, а диявол,брехня і гріх всі розєднюють - навіть найканонічніших.Хто

  • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 13:34

    По-моєму, ми маємо вітати й підтримувати всіх тих, хто дійсно й щиро прагнуть і бажають та, при цьому, докладають КОНКРЕТНИХ ПРАКТИЧНИХ зусиль до ПРАВДИВОГО примирення й порозуміння між державами й

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