- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Генсек ООН: Єрусалим повинен бути столицею двох держав
8 грудня 2017, 09:55 | Світові | 1 | | Код для блогу | |
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що питання про статус Єрусалиму має бути вирішене в рамках двосторонніх переговорів, на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, а також обов'язково з урахуванням інтересів палестинської та ізраїльської сторін. Про це він сказав журналістам у Нью-Йорку, передає Центр новин ООН.
"Вступивши на посаду Генерального секретаря, я з першого ж дня постійно виступаю проти будь-яких односторонніх заходів, які підривали б перспективи миру для ізраїльтян і палестинців. Що стосується рішень по Єрусалиму, то вони повинні бути прийняті в рамках домовленостей щодо остаточного статусу безпосередньо між двома сторонами на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН з урахуванням законних інтересів як палестинської, так і ізраїльської сторін", - впевнений Генеральний секретар ООН.
Також Гутерріш пообіцяв докласти всіх зусиль для надання підтримки ізраїльським і палестинським лідерам в тому, щоб сприяти їх поверненню до предметних переговорів, реалізувати прагнення до міцного миру для цих народів.
Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп оголосив 6 грудня про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю Він підкреслив, що Ізраїль має право сам визначати свою столицю. На думку Трампа, "Єрусалим — не тільки серце трьох великих релігій, але тепер і серце однією з найбільш успішних демократій у світі". Також президент США констатував, що прийняте рішення не означає ослаблення прихильності США пошуку довгострокового миру в регіоні. Рішення Трампа гаряче вітав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу, який назвав його "історичним". Тим часом арабські та інші мусульманські держави попередили, що викликає гострі дискусії рішення може посилити напруженість в регіоні і зірвати спроби США досягти мирної угоди між арабами та Ізраїлем.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 8 грудня 2017, 10:30| Коментувати коментар
"ГЕНСЕК ООН: ЄРУСАЛИМ ПОВИНЕН БУТИ СТОЛИЦЕЮ ДВОХ ДЕРЖАВ". А от Слово Боже - Старий і Новий Завіти Біблії - з цього приводу притримується дещо іншої думки...
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Папа прийняв у Ватикані провід Всесвітньої Лютеранської Федерації | 8 грудня 2017, 15:28 | Світові |
МЗС України прокоментувало ситуацію щодо статусу Єрусалима | 8 грудня 2017, 13:49 | Міжнародні відносини |
Сьогодні Церква вшановує святого Климента Римського - першого священномученика на українській землі | 8 грудня 2017, 13:41 | Релігійні свята і традиції |
Відбудеться офіційне підписання Соціальної концепції мусульман України | 8 грудня 2017, 13:31 | Іслам |
У Кремлі є певні сили, які заціавленні у примиренні РПЦ з Київським Патріархатом, - архиєпископ Євстратій (Зоря) | 8 грудня 2017, 13:19 | Державно-конфесійні стосунки |
Останні коментарі
- 8 грудня 2017, 14:56 |
- 8 грудня 2017, 14:48
Саме цю умову й ці - дійсно ЩИРІ й ШЛЯХЕТНІ мотиви і наміри я і мав на увазі! |
- 8 грудня 2017, 14:25
ТАК! Без жодного сумнуву,належати до юрисдикції ХРИСТА - це бути на спасенній дорозі!І це - найважливіше для всіх, хто прагне до спасіння!Спаситель відкрив і обявив всі і для всіх необхідні умови |
- 8 грудня 2017, 14:02
При єдиній умові,якщо це є правдиво і щиро без всяких найменших будь=яких інших мотивів.Христос, правда і любов всіх обднююють, а диявол,брехня і гріх всі розєднюють - навіть найканонічніших.Хто |
- 8 грудня 2017, 13:34
По-моєму, ми маємо вітати й підтримувати всіх тих, хто дійсно й щиро прагнуть і бажають та, при цьому, докладають КОНКРЕТНИХ ПРАКТИЧНИХ зусиль до ПРАВДИВОГО примирення й порозуміння між державами й |
Популярні статті місяця
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 6 грудня 2017, 18:53
Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
2 грудня 2017, 18:06 | Харизмати | 3 грудня 2017, 19:07
Нове об’єднання протестантських церков закликає християн до більшої політичної активності
Коментарі