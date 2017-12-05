Папа Римський закликав присвятити грудень молитві за літніх людей

Папа Франциск просить вірних присвятити грудень молитві «за літніх людей, щоб вони завдяки підтримці сімей та християнських громад сприяли своєю мудрістю і досвідом передачі віри і вихованню нових поколінь».

Щоб пояснити це молитовне прохання, поширене через Апостольство молитви, Папа записав спеціальне відеозвернення, повідомляє Радіо Ватикану.

Папа повертається до своїх слів на Святій Месі з людьми похилого віку 28 вересня 2014 року, коли він коментував євангельську розповідь про зустріч молодої Діви Марії і літньої і мудрої Єлизавети.

Папа підкреслює, що «народ, який не дбає про літніх і погано до них звертається, не має майбутнього».

Байдужість по відношенню до літніх людей, що панує в нашому суспільстві, представлена у відеопосланні сценами з міського життя: троє літніх йдуть вулицею великого міста при повній байдужості оточуючих.

Вони збираються до кафе, де грають на різних інструментах і куди звуки музики призводять молоду людину. Вона приєднується до іншим музикантам, і вони грають разом. «Літні люди, - коментує Папа, - володіють мудрістю, їм довірено передачу життєвого досвіду, історії родини, громади, народу».



