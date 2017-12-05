Папа Франциск зробив заяву з приводу статусу Єрусалима

«Моя думка тепер лине до Єрусалиму. Щодо цього, не можу не висловити свою глибоку стурбованість ситуацією, яка склалася останніми днями, й, одночасно, звернутися із невідкладним закликом, аби всі шанували status quo цього міста, згідно із відповідними резолюціями ООН», – сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції у середу, 6 грудня 2017 р.

Папа додав:

«Єрусалим – це унікальне місто, священне для євреїв, християн і мусульман, які вшановують в ньому святі місця відповідних релігій, та має особливе покликання до миру».

В цьому контексті Глава Католицької Церкви запевнив у своїх молитвах за те, щоб «ця його ідентичність була збережена та зміцнена для блага Святої Землі, Близького Сходу та всього світу» і за те, щоб «переважили мудрість і розсудливість», аби уникнути нових елементів напруження в міжнародній панорамі, яка позначена «численними жорстокими конфліктами». Про це повідомляє Радіо Ватикану.