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Папа Франциск зробив заяву з приводу статусу Єрусалима
6 грудня 2017, 15:15 | Світові | 1 | | Код для блогу | |
«Моя думка тепер лине до Єрусалиму. Щодо цього, не можу не висловити свою глибоку стурбованість ситуацією, яка склалася останніми днями, й, одночасно, звернутися із невідкладним закликом, аби всі шанували status quo цього міста, згідно із відповідними резолюціями ООН», – сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції у середу, 6 грудня 2017 р.
Папа додав:
«Єрусалим – це унікальне місто, священне для євреїв, християн і мусульман, які вшановують в ньому святі місця відповідних релігій, та має особливе покликання до миру».
В цьому контексті Глава Католицької Церкви запевнив у своїх молитвах за те, щоб «ця його ідентичність була збережена та зміцнена для блага Святої Землі, Близького Сходу та всього світу» і за те, щоб «переважили мудрість і розсудливість», аби уникнути нових елементів напруження в міжнародній панорамі, яка позначена «численними жорстокими конфліктами». Про це повідомляє Радіо Ватикану.
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- 6 грудня 2017, 15:36| Коментувати коментар
Хочеться тут і вельмишановному й високоповажному нинішньому главі Ватикану НАГАДАТИ про той єдиний і вічний СТАТУС, який Сам Господь Бог - через Святе Письмо - встановив і БАГАТОРАЗОВО наголосив і підтвердив для Єрусалиму!!!----------------------------------------------------------------------------------- Мало того: вже, судячи з усього, скоро гряде той час, коли, нарешті, "настане [судний] день Господній, великий і страшний" (Іоїл 2:31; Мал.4:5). І коли - серед різного та всілякого іншого - Господь, як каже і застерігає Він Сам, "там учиню над ними суд" - зокрема, над усіма тими, що "вони... землю Мою РОЗДІЛИЛИ" (Іоїл 3:2). Тобто РОЗДІЛИЛИ Його святий град Єрусалим та, загалом, усю обітовану Ним НАВІЧНО Своєму старозавітньому вибраному народу близькосхідну "землю Ізраїлеву" (Мт.2:19,20).
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