ЄС і Німеччина закликаютьТрампа не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю

Євросоюз і Німеччина застерігають США від одностороннього визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Необхідно уникати всього, що може перешкодити мирному врегулюванню та концепції створення двох держав для ізраїльтян і палестинців, заявила у вівторок, 5 грудня, в Брюсселі верховний представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Федеріка Могеріні. Майбутнє Єрусалима як столиці двох держав повинно стати предметом обговорення за столом переговорів, підкреслила вона, як пише DW.

Могеріні підтримав глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel). "Рішення проблеми Єрусалиму можливо тільки на прямих переговорах між двома сторонами", - заявив він в Берліні, додавши, що все, що сприяє загостренню ситуації в нинішні часи, "є контрпродуктивним".

Очікувалося, що президент США Дональд Трамп ще в понеділок оголосить про перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму. Тим не менш, цей крок зроблено не було. Як пояснив представник Білого дому Хоган Гідлі, відповідне рішення буде прийнято в найближчі дні. Конкретного терміну він, проте, не назвав.

Про намір визнати Єрусалим столицею Ізраїлю Трамп заявляв ще в ході передвиборної кампанії перед президентськими виборами в 2016 році. На міжнародному рівні Єрусалим не визнається ізраїльською столицею, оскільки статус міста повинен бути визначений в ході мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями, які хочуть проголосити східну частину Єрусалима, зайняту ізраїлем у 1967 році, столицею майбутньої незалежної палестинської держави.

Конгрес США ще в 1995 році прийняв закон про перенесення американського посольства в Єрусалим. Однак його застосування протягом минулих 12 років постійно переносилося (кожен раз на півроку), з обґрунтуванням, що це зашкодить національній безпеці.