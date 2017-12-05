Християни і мусульмани Сирії разом відновлюватимуть понад 120 храмів, зруйнованих ІГІЛ

Більше 120 храмів знищено терористами в Сирії за час з початку появи в регіоні терористичного угрупування ІГІЛ, тепер християни і мусульмани цієї країни мають намір разом відновлювати всі зруйновані об'єкти, повідомив у вівторок журналістам Патріарх Антіохійський і всього Сходу Іоанн X.

Відповідаючи на питання про те, скільки храмів знищено за час війни, Патріарх сказав, що «понад 120 храмів в Сирії», повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на РИА Новости.

«Не дивлячись на все, що сталося, і всі складнощі, з якими стикається Сирія і весь регіон, у нас як і раніше дуже хороші відносини і з мусульманами, і з представниками інших релігій. Екстремізм - взагалі не притаманна риса сирійському народові. Сирія - це, перш за все, країна древньої цивілізації, науки, культури, саме з Дамаска починав свою місію апостол Павло », - сказав Патріарх.

Він висловив надію, що і в майбутньому християни і мусульмани зможуть спільно співіснувати в Сирії.

«Ми як і раніше разом з мусульманами, нашими братами, і будемо разом будувати наше майбутнє, будувати і відновлювати нашу країну - все це буде обов'язково ... Ми допомагаємо практично всім нужденним і не робимо ніякої різниці між християнами і мусульманами в цьому питанні», - запевнив глава Антіохійської Церкви.