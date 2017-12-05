Християни і мусульмани Сирії разом відновлюватимуть понад 120 храмів, зруйнованих ІГІЛ

6 грудня 2017, 11:14 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Більше 120 храмів знищено терористами в Сирії за час з початку появи в регіоні терористичного угрупування ІГІЛ, тепер християни і мусульмани цієї країни мають намір разом відновлювати всі зруйновані об'єкти, повідомив у вівторок журналістам Патріарх Антіохійський і всього Сходу Іоанн X.

Сирія.jpg

Відповідаючи на питання про те, скільки храмів знищено за час війни, Патріарх сказав, що «понад 120 храмів в Сирії», повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на РИА Новости.

«Не дивлячись на все, що сталося, і всі складнощі, з якими стикається Сирія і весь регіон, у нас як і раніше дуже хороші відносини і з мусульманами, і з представниками інших релігій. Екстремізм - взагалі не притаманна риса сирійському народові. Сирія - це, перш за все, країна древньої цивілізації, науки, культури, саме з Дамаска починав свою місію апостол Павло », - сказав Патріарх.

Він висловив надію, що і в майбутньому християни і мусульмани зможуть спільно співіснувати в Сирії.

«Ми як і раніше разом з мусульманами, нашими братами, і будемо разом будувати наше майбутнє, будувати і відновлювати нашу країну - все це буде обов'язково ... Ми допомагаємо практично всім нужденним і не робимо ніякої різниці між християнами і мусульманами в цьому питанні», - запевнив глава Антіохійської Церкви.

Система Orphus
теги до статті:ІГІЛ,Сирія
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:59

      Когда говорят то, что тебе не приемлемо, говори о чем попало и главное посылайся на СЛОВО БОЖИЕ, а логика тут не при чем

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:55

      а если тебя ударят у нос, так другого ж носа нет.Как тогда быть?

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:52

      А що міг би сказати на цьому соборі ХРИСТОС, щоб ЙОГО уважно вислухали і взяли до уваги???

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:46

      "Поживемо - побачимо."Спокійно поспотерігаємо, а після - обговоримо-оцінимо.Отак усе в нас.А хто ж за нас все вирішить??? Господь ніколи і нікого не приневолює!Так, в імені і від імені

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 16:04

      Воістину, як фарисеї погрузли і буквально топляться в другорядних речах.А що таке спасіння??? Це тема для богословських найглибших досліджень і ,майже нікому не потрібних(бо що кому можуть

    Популярні статті місяця