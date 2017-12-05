У США відкрилася інтерактивна виставка, присвячена Гробу Господньому

Унікальну можливість побувати у головній святині християнства – Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі – не покидаючи Вашингтона, отримали мешканці та гості американської столиці: тут у музеї National Geographic відкрилася інтерактивна виставка, що дозволяє не лише побачити це священне місце й дізнатися про нього, а й піднестися під самий купол.

Як повідомляє "УНІАН-релігії", більше року тому група фахівців National Geographic отримала запрошення від Грецької православної церкви взяти участь у роботах з реставрації Кувуклії – каплиці Гробу Господнього.

"Це був не лише археологічний і науковий проект, а й духовний. Це був проект, націлений на збереження культури людства. Ви заходите всередину, ви вбачаєте головну святиню християнства – це неймовірно", – розповів один з членів цієї групи – археолог Фредерік Гьерберт.

Роботи велися разом з фахівцями Технічного університету Афін. За словами Гьерберта, каплиці загрожувала "неминуча небезпека падіння, так що даний проект був необхідний для збереження людського спадщини".

Виставкові зали влаштовані таким чином, що в деяких з них план різних приміщень Храму Гробу Господнього відтворено один до одного. "Ви можете уявити, що знаходитесь прямо в Кувуклії", – сказав археолог.

Він, зокрема, розповів, як в ході реставраційних робіт фахівці, які використали найсучасніші технології, у тому числі сканування об'єктів, виявили, що в однієї з стін залишилася лише зовнішня оболонка, а вся внутрішня частина зруйнувалася.



