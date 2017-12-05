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У США відкрилася інтерактивна виставка, присвячена Гробу Господньому
5 грудня 2017, 08:34 | Світові | 1 | | Код для блогу | |
Унікальну можливість побувати у головній святині християнства – Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі – не покидаючи Вашингтона, отримали мешканці та гості американської столиці: тут у музеї National Geographic відкрилася інтерактивна виставка, що дозволяє не лише побачити це священне місце й дізнатися про нього, а й піднестися під самий купол.
Як повідомляє "УНІАН-релігії", більше року тому група фахівців National Geographic отримала запрошення від Грецької православної церкви взяти участь у роботах з реставрації Кувуклії – каплиці Гробу Господнього.
"Це був не лише археологічний і науковий проект, а й духовний. Це був проект, націлений на збереження культури людства. Ви заходите всередину, ви вбачаєте головну святиню християнства – це неймовірно", – розповів один з членів цієї групи – археолог Фредерік Гьерберт.
Роботи велися разом з фахівцями Технічного університету Афін. За словами Гьерберта, каплиці загрожувала "неминуча небезпека падіння, так що даний проект був необхідний для збереження людського спадщини".
Виставкові зали влаштовані таким чином, що в деяких з них план різних приміщень Храму Гробу Господнього відтворено один до одного. "Ви можете уявити, що знаходитесь прямо в Кувуклії", – сказав археолог.
Він, зокрема, розповів, як в ході реставраційних робіт фахівці, які використали найсучасніші технології, у тому числі сканування об'єктів, виявили, що в однієї з стін залишилася лише зовнішня оболонка, а вся внутрішня частина зруйнувалася.
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- 5 грудня 2017, 12:07| Коментувати коментар
Молодці американці...
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