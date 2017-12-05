У США відкрилася інтерактивна виставка, присвячена Гробу Господньому

5 грудня 2017, 08:34 | Світові | 1 |   | Код для блогу |  | 

Унікальну можливість побувати у головній святині християнства – Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі – не покидаючи Вашингтона, отримали мешканці та гості американської столиці: тут у музеї National Geographic відкрилася інтерактивна виставка, що дозволяє не лише побачити це священне місце й дізнатися про нього, а й піднестися під самий купол.

США.jpg

Як повідомляє "УНІАН-релігії", більше року тому група фахівців National Geographic отримала запрошення від Грецької православної церкви взяти участь у роботах з реставрації Кувуклії – каплиці Гробу Господнього.

"Це був не лише археологічний і науковий проект, а й духовний. Це був проект, націлений на збереження культури людства. Ви заходите всередину, ви вбачаєте головну святиню християнства – це неймовірно", – розповів один з членів цієї групи – археолог Фредерік Гьерберт.

 Роботи велися разом з фахівцями Технічного університету Афін. За словами Гьерберта, каплиці загрожувала "неминуча небезпека падіння, так що даний проект був необхідний для збереження людського спадщини".

Виставкові зали влаштовані таким чином, що в деяких з них план різних приміщень Храму Гробу Господнього відтворено один до одного. "Ви можете уявити, що знаходитесь прямо в Кувуклії", – сказав археолог.

Він, зокрема, розповів, як в ході реставраційних робіт фахівці, які використали найсучасніші технології, у тому числі сканування об'єктів, виявили, що в однієї з стін залишилася лише зовнішня оболонка, а вся внутрішня частина зруйнувалася.

Система Orphus
теги до статті:США,Храм Гробу Господнього в Єрусалимі
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 5 грудня 2017, 17:41

    "А чому ж такі відсталі православні країни???" Й, до речі, ця РІЗНИЦЯ дуже наочно видна, зокрема, на прикладі тих європейських країн, котрі на почату 90-х рр. ХХ ст. "покинули"

  • В. Ясеневий | 5 грудня 2017, 16:30

    10 канонічних православних церков святкують Рождество Христово 25-го грудня.В тому числі Матірня Прав.Церква Греції ,Стамбульська Прав.Церква...Дуже православні греки приймають в своє лоно лютеран

  • Василий Жук | 5 грудня 2017, 12:07

    Молодці американці...

  • Василий Жук | 5 грудня 2017, 12:05

    Так, так, це очевидно... розкол їм просто вже сниться і все робиться, щоб його досягти...

  • velovs@ukr.net | 5 грудня 2017, 11:25

    Гадаю, тут мається на увазі, насамперед, єдність самої УПЦ КП. Тим паче, що ніяк не можна виключати й тієї обставини, що, "спровокувавши" керівництво КП на прямий діалог з РПЦ, у

Популярні статті місяця