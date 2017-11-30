Трамп може визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

2 грудня 2017, 11:16 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

За словами джерел в адміністрації, президент розглядає можливість визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди посольство США, повідомляють джерела в адміністрації, передає Голос Америки.

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Як вказують фахівці, таке рішення може спровокувати сплеск напруженості на Близькому Сході. Як очікується, Трамп оголосить про своє рішення на наступному тижні, після місяців закритих обговорень, які особливо активізувалися в останні дні, повідомляють близькі до справи джерела.

 Як повідомляється, президент має намір виконати свою передвиборну обіцянку перенести посольство США в Єрусалим, але усвідомлює, що це може віддалити його від досягнення давньої мети – мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

За словами джерел, які побажали зберегти анонімність, план Трампа оформився після зустрічі з радниками з національної безпеки, що відбулася в понеділок. Джерела вважають, що президент швидше за все видасть указ про перенесення посольства в Єрусалим до понеділка, проте попереджають, що він може і передумати.

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теги до статті:Єрусалим,Ізраїль
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