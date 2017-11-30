До 2050 року мусульман у Європі побільшає втричі

1 грудня 2017, 11:10 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Такі дані дослідження, проведеного американським дослідницьким центром Pew Research Center, оприлюднило видання Daily Mail, повідомляє Укрінформ.

"До 2050 року мусульманське населення в деяких частинах Європи, включаючи Британію, може збільшитись утричі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у дослідженні, мусульманське населення у Європі й далі зростатиме протягом наступних десятиріч, навіть якщо імміграція на континент припиниться.

"Навіть за умови повного припинення імміграції мусульман їхня частка серед населення зросте з 4,9 відсотка 2016 року до 7,4 відсотка у 2050 році", - свідчать дані центру.

Фахівці пояснюють це тим, що народжуваність серед мусульман, як правило, вища, ніж у інших європейців.

Такі країни, як Бельгія, Франція та Італія, побачать найбільші зміни, оскільки там проживає переважно молоде мусульманське населення.

За двома іншими сценаріями - "середньої" та "високої міграції" - до середини століття мусульмани становитимуть від 11 до 14 відсотків населення Європи.

 

Система Orphus
теги до статті:Іслам в Європі
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Михаил | 1 грудня 2017, 11:26

      Что вы все фантазируете? Вас послушать, так уже и "упц кп" готовы признать, и вообще Кирилл скоро присоединит РПЦ к "упц кп" на правах младшего брата и попросится к Денисенко в

    • velovs@ukr.net | 1 грудня 2017, 10:17

      Ну щож: поживемо - побачимо, як далі розвиватимуться ситуація й відповідні події з цим діалогом...

    • velovs@ukr.net | 1 грудня 2017, 10:12

      Разом з тим уже сам факт створення відповідної комісії РПЦ для переговорів з УПЦ КП багато про що говорить! Й, насамперед, що вони там, у Москві, ніяк не можуть не рахуватися, а, значить, де-факто

    • velovs@ukr.net | 1 грудня 2017, 09:55

      "5 колона" - вона і є "5 колона". Що світська, що "канонічно"-церковна...

    • velovs@ukr.net | 1 грудня 2017, 09:10

      Здесь "с пеной у рта", т. е. в ОЧЕРЕДНОМ приступе невероятной злобы и ненависти, беснуется никто иной, как "комментатор" под ником "Михаил"!

    Популярні статті місяця