До 2050 року мусульман у Європі побільшає втричі

Такі дані дослідження, проведеного американським дослідницьким центром Pew Research Center, оприлюднило видання Daily Mail, повідомляє Укрінформ.

"До 2050 року мусульманське населення в деяких частинах Європи, включаючи Британію, може збільшитись утричі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у дослідженні, мусульманське населення у Європі й далі зростатиме протягом наступних десятиріч, навіть якщо імміграція на континент припиниться.

"Навіть за умови повного припинення імміграції мусульман їхня частка серед населення зросте з 4,9 відсотка 2016 року до 7,4 відсотка у 2050 році", - свідчать дані центру.

Фахівці пояснюють це тим, що народжуваність серед мусульман, як правило, вища, ніж у інших європейців.

Такі країни, як Бельгія, Франція та Італія, побачать найбільші зміни, оскільки там проживає переважно молоде мусульманське населення.

За двома іншими сценаріями - "середньої" та "високої міграції" - до середини століття мусульмани становитимуть від 11 до 14 відсотків населення Європи.