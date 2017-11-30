Управління у справах релігії Туреччини вважає недоречною криптовалюту

У Туреччині управління у справах релігії постановило, що операції з біткоїнами та іншою криптовалютою недоречні з точки зору ісламу. Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на газету Hurriyet.

«Покупка і продаж криптовалют недоречна з точки зору релігії через те, що ці операції відкриті для спекуляцій і їх можна легко використовувати в незаконних цілях, таких як відмивання грошей. Кріптовалюти також далекі від державного аудиту та нагляду», – зазначили в управлінні.

У середині вересня в Туреччині відбулося перше в країні вбивство через біткоїни. Інцидент стався в місті Кадри в повіті Серік провінції Анталья. Тоді в машині був знайдений труп 22-річного чоловіка Шукро Мерта Ерсоі.

За інформацією поліції, Ерсоі почав користуватися платіжною мережею bitcoin.org у лютому поточного року. Пізніше він познайомився з одним із чотирьох підозрюваних у вбивстві. Всі вони працювали в туристичній сфері. Слідство вважає, що підозрювані задушили чоловіка та хотіли розблокувати смартфон за допомогою відбитка його пальця. Вони мали намір отримати доступ до платіжної системи жертви та викрасти його криптовалюту.

Однак їм не вдалося зламати телефон. Пізніше підозрювані були затримані.