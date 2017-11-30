Наречена принца Гаррі заради заміжжя змінить віросповідання

30 листопада 2017, 12:13 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Колишні консервативні правила британської монархії не дозволили б Меган Маркл стати нареченою принца Гаррі - завадило б і її американське громадянство, досвід попереднього заміжжя та віросповідання.

Проте останнім часом у всіх європейських королівствах намітилася тенденція до спрощення цих правил. Так, щоб стати принцесою Уельською - такий титул Меган отримає після заміжжя, їй достатньо отримати британське громадянство і поміняти релігію, повідомляє УНІАН з посиланням на Hello.

Як стало відомо з офіційного повідомлення королівської канцелярії, Меган належить перейти в Англіканську Церкву. Батько Меган сповідує пресвітерианство. Сама Меган, хоча і вчилася в католицькій школі в Лос-Анджелесі, ідентифікує себе як протестант.

Також повідомляється, що відразу після вступу в шлюб з принцом Гаррі, Меган отримає британське громадянство.

"Міс Меган Маркл буде слідувати всім правилам імміграції", - повідомила канцелярія. При цьому поки не уточнюється, чи збереже вона своє американське громадянство.

Гостювати в рідному Лос-Анджелесі Меган після весілля зможе лише в особливих випадках, в інший час вона буде цілком і повністю зайнята благодійною і соціальною роботою, як і всі члени королівського дому.

Зазначимо, що згідно з прес-релізом палацу, весілля відбудеться в травні 2018 року і всі витрати на себе бере королівська родина. Також було оголошено, що в цю п'ятницю Гаррі і Меган виконають перше спільне зобов'язання в Ноттінгемі.

 

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теги до статті:Англіканська Церква Великобританії
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