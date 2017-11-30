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Папа до єпископів М’янми: Церква покликана до конструктивної ролі в суспільстві
30 листопада 2017, 09:53 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Папа Франциск у М’янми 29 листопада в архиєпископському палаці в Янґоні зустрівся з єпископатом країни. Папа Франциск зосередив своє братнє слово на трьох аспектах: зцілення, супровід і пророцтво, інформує Радіо Ватикану.
«Євангеліє, яке ми проповідуємо, є, насамперед, посланням зцілення, примирення та миру. Через Христову кров на хресті Бог примирив світ із Собою та послав нас бути вістунами цієї цілющої благодаті», – мовив Святіший Отець, вказуючи на те, що в М’янмі це послання має особливе звучання, адже «країна намагається долати глибоко вкорінені поділи та будувати національну єдність».
Тож беручи до уваги, що у місцевому контексті проповідування Євангелія означає також покликання сприяти єдності, любові та зціленню в житті народу, Глава Католицької Церкви побажав своїм співбратам у єпископстві Господнього проводу й підтримки в дбанні про сопричастя на кожному рівні життя Церкви.
«Особливим вираженням вашого служіння зцілення є заанґажування в екуменічний діалог та в міжрелігійну співпрацю», – сказав Святіший Отець.
Говорячи про служіння супроводу, Папа ще раз повторив свої відомі слова про те, що «пастир повинен мати запах овець». У наш час ми покликані бути «Церквою, що виходить назовні», аби «нести Христове світло на кожну периферію». А тому життя єпископа повинно «узгоджуватися з цим духом місіонерської співучасті», зокрема, шляхом регулярних пастирських відвідин своїх громад.
«Одним з найбільших благословень Церкви у М’янмі є її молодість, зокрема, кількість семінаристів та молодих богопосвячених осіб», – сказав Наступник святого Петра, просячи єпископів у дусі приготування до наступного Синоду, що відбудеться у Ватикані, підтримувати молодь на шляху віри, оскільки вона «через свій ідеалізм й ентузіазм, покликана бути радісним і переконливим євангелізатором ровесників».
Третім словом, над яким зосередився Святіший Отець, промовляючи до єпископату М’янми, було «пророцтво». Як він зауважив, Церква в цій країні «щоденно свідчить Євангеліє через свої освітні та харитативні інституції, захист прав людини і підтримку демократичних принципів». З цього випливає заохочення дбати про те, щоб католицька спільнота й надалі «відігравала конструктивну роль в житті суспільства», підносячи свій голос у питаннях національного зацікавлення, «зокрема, наполягаючи на пошані гідності та прав усіх, а особливо – найбідніших та найуразливіших».
Папа підкреслив також необхідність дбання про довкілля та коректного використання багатих природних ресурсів країни, маючи перед собою також і добро прийдешніх поколінь.
Папа закликав співбратів у єпископстві по-батьківському дбати про своїх священиків.
Папа особисто привітався з кожним із них, а перед тим, як попрощатися, поблагословив наріжні камені для 16 нових церков, вищої духовної семінарії та апостольської нунціатури. На порозі курії він привітався та сфотографувався із 300 семінаристами.
Зустріч з єпископатом була останньою офіційною подією в програмі третього дня Апостольського візиту до М’янми.
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