Папа Франциск зустрівся з провідниками буддизму М’янми

Великим викликом сьогодення є допомогти людям відкритися на трансцендентне, заглибитися й пізнати себе самих настільки, аби відкривати взаємини, що пов’язують її з іншими. Про це говорив Папа Франциск, зустрічаючись у середу, 29 листопада 2017 р., з членами Державного Комітету «Санґха Мага Наяка», колективного верховного органу буддизму в М’янмі, назвавши цю зустріч «важливою нагодою відновити та скріпити узи дружби й пошани між буддистами та католиками».

Подія відбулася у комплексі пагоди «Kaba Aye» (пагоди всесвітнього миру), що є однією з головних буддійських святинь південно-східної Азії. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Це також нагода підтвердити наше заанґажування на користь миру, пошани людської гідності й справедливості для кожного чоловіка й жінки. Не лише у М’янмі, але й у всьому світі люди потребують цього спільного свідчення з боку релігійних лідерів», – сказав Папа, пояснюючи: «Бо коли ми одноголосно стверджуємо вічні цінності справедливості, миру й фундаментальної гідності кожної людини, то ділимося словом надії».

Як зауважив Глава Католицької Церкви, у кожній епосі людство переживає досвід несправедливості й конфліктів, однак, у наш час «ці труднощі здаються особливо серйозними». І в той час, як «суспільство здійснило величезний технологічний поступ», а люди «дедалі більше усвідомлюють спільну людську природу й спільну долю», рани, спричинені конфліктами, бідністю й утисками «надалі існують і створюють нові поділи».

«Перед обличчям цих викликів ми ніколи не повинні піддаватися. На основі наших духовних традицій знаємо, що існує шлях, який веде вперед, веде до зцілення, до взаємопошани та взаєморозуміння. Це дорога, що ґрунтується на співчутті та любові», – наголосив Папа Франциск, запевнивши свою пошану до всіх, хто в цій країни живе згідно з релігійними традиціями буддизму:

«Через повчання Будди та ревне свідчення численних монахів і монахинь, народ цього краю сформувався в цінностях терпеливості, толерантності й пошани до життя, як також у дбайливій духовності, яка глибоко шанує природне довкілля. Як знаємо, ці цінності є суттєвими для цілісного розвитку суспільства, починаючи від його найменшої але найсуттєвішої клітини – сім’ї, потім поширюючись на мережу стосунків, які нас тісно пов’язують».

Як зауважив далі Глава Католицької Церкви, «найбільшим викликом наших днів є допомогти людям відкритися на трансцендентне», навчити «бути здатними глибоко вглянутись у себе самих і пізнати себе настільки, аби відкрити взаємозв’язок з усіма людьми», усвідомити, що «ми не можемо бути ізольованими одні від одних». Але для цього потрібно «подолати всі форми нерозуміння, несприйняття, упереджень і ненависті».

А як же цього досягнути? Папа вказав на співзвучність повчань Будди: «Перемагай гнів не-гнівливістю, долай лихого добротою, перемагай жадібного великодушністю, долай брехливого істиною», – із молитвою святого Франциска з Ассізі: «Господи, вчини мене засобом Твого миру. Вчини, щоб я ніс любов туди, де існує ненависть, прощення туди, де панує образа, […] щоб я ніс світло туди, де панує пітьма, а де панує смуток, щоб я ніс радість».

«Нехай же ця мудрість й надалі надихає кожне зусилля, спрямоване на підтримку терпеливості й порозуміння, на те, щоб зціляти рани від конфліктів, які протягом років розділили людей різних культур, етносів та релігійних переконань», – сказав Святіший Отець, наголошуючи, що такі зусилля ніколи не є виключною компетенцією лише релігійних провідників чи держави, але все суспільство «повинно поділяти зусилля, спрямовані на подолання конфліктів і несправедливості». Однак, «особлива відповідальність» лежить на цивільних і релігійних провідниках.

Відзначивши різні ініціативи, здійснені у М’янмі задля досягнення цих цілей, Глава Католицької Церкви запевнив, що вона є «відкритим партнером». Адже «справжню справедливість і тривалий мир можна досягти лише тоді, коли вони будуть гарантовані всім». «Дорогі друзі, – підсумував він, – нехай же буддисти й католики зуміють разом прямувати вперед цією стежкою зцілення та пліч-о-пліч трудитися на користь кожного мешканця цього краю».