Слідчий комітет РФ перевірить версію ритуального вбивства царської сім'ї

Слідчий комітет РФ проведе психолого-історичну експертизу подій в Іпатіївському домі, де влітку 1918 року було розстріляно царську родину, досліджуючи, зокрема, версію ритуального вбивства.

Про це заявила старший слідчий з особливо важливих справ Слідчого комітету РФ Марина Молодцова на конференції "Справа про вбивство царської сім'ї: нові експертизи та матеріали. Дискусія", трансляцію якої вели на телеканалі "Спас", повідомляє видання Гордон.

У конференції брали участь ієрархи та священнослужителі РПЦ, зокрема патріарх Кирил.

За словами Молодцової, у межах розслідування буде створено експертну раду за участю працівників Академії наук, Московського та Санкт-Петербурзького університетів, а також працівників архівів і священиків.

Намісник Стрітенського монастиря в Москві єпископ Тихон заявив, що багато членів церковної комісії вважає, що вбивство царської сім'ї було ритуальним.

"У нас найсерйозніше ставлення до версії ритуального вбивства. У значної частини церковної комісії немає сумнівів, що це вбивство було ритуальним", – підкреслив він.

Тихон додав, що версію священиків треба ще обґрунтувати і довести. Проте свідченням ритуального вбивства служать слова керівника розстрілу, чекіста Якова Юровського, що імператор дістав найбільшу кількість поранень, тому що всі учасники розстрілу "хотіли бути царевбивцями".

Колишнього російського імператора Миколу II і його сім'ю розстріляли більшовики в ніч з 16-го на 17 липня 1918 року в Єкатеринбурзі. У 2000 році РПЦ зарахувала імператора і членів його сім'ї до лику святих.

У вересні 2015 року Слідчий комітет на прохання РПЦ відновив справу про розслідування вбивства царської сім'ї, яку було закрито в 1998 році через смерть учасників розстрілу.