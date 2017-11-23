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Слідчий комітет РФ перевірить версію ритуального вбивства царської сім'ї
28 листопада 2017, 06:53 | Світові | 2 | | Код для блогу | |
Слідчий комітет РФ проведе психолого-історичну експертизу подій в Іпатіївському домі, де влітку 1918 року було розстріляно царську родину, досліджуючи, зокрема, версію ритуального вбивства.
Про це заявила старший слідчий з особливо важливих справ Слідчого комітету РФ Марина Молодцова на конференції "Справа про вбивство царської сім'ї: нові експертизи та матеріали. Дискусія", трансляцію якої вели на телеканалі "Спас", повідомляє видання Гордон.
У конференції брали участь ієрархи та священнослужителі РПЦ, зокрема патріарх Кирил.
За словами Молодцової, у межах розслідування буде створено експертну раду за участю працівників Академії наук, Московського та Санкт-Петербурзького університетів, а також працівників архівів і священиків.
Намісник Стрітенського монастиря в Москві єпископ Тихон заявив, що багато членів церковної комісії вважає, що вбивство царської сім'ї було ритуальним.
"У нас найсерйозніше ставлення до версії ритуального вбивства. У значної частини церковної комісії немає сумнівів, що це вбивство було ритуальним", – підкреслив він.
Тихон додав, що версію священиків треба ще обґрунтувати і довести. Проте свідченням ритуального вбивства служать слова керівника розстрілу, чекіста Якова Юровського, що імператор дістав найбільшу кількість поранень, тому що всі учасники розстрілу "хотіли бути царевбивцями".
Колишнього російського імператора Миколу II і його сім'ю розстріляли більшовики в ніч з 16-го на 17 липня 1918 року в Єкатеринбурзі. У 2000 році РПЦ зарахувала імператора і членів його сім'ї до лику святих.
У вересні 2015 року Слідчий комітет на прохання РПЦ відновив справу про розслідування вбивства царської сім'ї, яку було закрито в 1998 році через смерть учасників розстрілу.
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- 28 листопада 2017, 09:02| Коментувати коментар
Цікаво: а які саме "докази" і "аргументи" шукатимуть і доводитимуть члени цієї "експертної ради" на користь версії про, мовляв, саме "ритуальний" характер вбивства сім'ї останнього російського царя?
- 28 листопада 2017, 10:46| Коментувати коментар
Як відомо, одним із НАЙПЕРШИХ і НАЙТЯЖЧИХ злочинів, учинених правлячою верхівкою Російської імперії проти ВЛАСНОГО народу і до якого був - прямо й безпосередньо - причетний особисто самодержець Микола ІІ, стали масові жорстокі вбивства простих мешканців Петербурга в день Кривавої неділі 9 (22) січня 1905 р. Й саме за цей - вельми варварський і масштабно-нещадний злочин тодішній російський імператор і отримав широко відоме своє призвисько "Микола Кривавий"! Ну а за тим послідували й інші - безжально-важкі й безбожні злодіяння і переступи. У т. ч. криваве придушення революційних подій 1905-07 рр. та численні страти їх учасників, а також масові убивства невинних жертв під час тодішніх дикунських погромів та розправ (різанини) на міжнаціональному ґрунті, Лєнський розстріл 1912 р., різні злочини періоду 1-ї світової війни тощо. Водночас, як наголошує - і якраз з цього самого приводу - Слово Боже, всі ті особи, хто опиняються винними у подібних тяжких й, насамперед, кривавих гріхах і злочинах супроти невинних людей, а особливо жінок, дітей, стариків, "автоматом" накликають на себе дуже серйозні й важкі ПРОКЛЯТТЯ та їхні неминучі НАСЛІДКИ! На себе, а також своїх рідних і близьких, включаючи й прямих нащадків - аж до ТРЕТЬОГО й ЧЕТВЕРТОГО поколінь. Так що тут, напевно, слідує певний - логічний і правомірний висновок. Тобто, що цар Микола ІІ, як абсолютний монарх-самодержець, будучи - прямо чи непрямо, так чи інакше, тою чи іншою мірою - причетний до всіх подібних тяжких (смертних) гріхів і злодіянь, що чинилися в підвладній йому імперії, постійно, увесь час пербував і жив під отими серйозними ПРОКЛЯТТЯМИ. Він особисто, а також і члени його родини. І неодмінна, НЕМИНУЧА розв'язка яких і сталася тоді, у липні 1918 р. Ну а за наказом та руками конкретно тих, якими вона була виконана, то це - загалом, з точки зору саме біблійного законодавства і справедливості - тут, як виглядає, не має надто вже важливого й суперпринципового значення...
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