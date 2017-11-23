Порошенко висловив співчуття президенту Єгипту у зв’язку з терактом у мечеті

Петро Порошенко висловив співчуття президенту Єгипту Абдель Фаттаху Аль Сісі у зв’язку з терактом, який стався на півночі країни, повідомляє прес-служба Глави держави.

"В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про жахливий терористичний акт. Від імені народу України та від мене особисто прошу Вас передати співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажання швидкого одужання постраждалим", - зазначив у повідомленні своєму єгипетському колезі Порошенко.

Глава Української держави висловив підтримку в години скорботи дружньому єгипетському народові.

Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на півночі Синайського півострова (Єгипет) стався теракт.

За попередніми даними, терористи спочатку влаштували вибух у мечеті, а потім відкрили вогонь по людям, які намагалися покинути будівлю, і заблокували площу біля мечеті позашляховиками.

За останніми даними, жертвами теракту стали 305 людей.