Порошенко висловив співчуття президенту Єгипту у зв’язку з терактом у мечеті

26 листопада 2017, 09:20 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Петро Порошенко висловив співчуття президенту Єгипту Абдель Фаттаху Аль Сісі у зв’язку з терактом, який стався на півночі країни, повідомляє прес-служба Глави держави.

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"В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про жахливий терористичний акт. Від імені народу України та від мене особисто прошу Вас передати співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажання швидкого одужання постраждалим", - зазначив у повідомленні своєму єгипетському колезі Порошенко.

Глава Української держави висловив підтримку в години скорботи дружньому єгипетському народові.

Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на півночі Синайського півострова (Єгипет) стався теракт.

За попередніми даними, терористи спочатку влаштували вибух у мечеті, а потім відкрили вогонь по людям, які намагалися покинути будівлю, і заблокували площу біля мечеті позашляховиками.

За останніми даними, жертвами теракту стали 305 людей.

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теги до статті:Єгипет,Петро Порошенко,Теракт
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