ІДІЛ закликає прибічників до терактів у Європі на різдвяні свята

26 листопада 2017, 09:10 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Терористичне угрупування ІДІЛ закликає нападати на різдвяні ярмарки у Німеччині, Британії та Франції.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на  Daily Mail.

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Повідомляється, що агентство BlackOps Cyber, яке збирає дані про кіберзагрози, перехопило картинки з відповідними гаслами за допомогою месенджерів.

Daily Mail пише, що агітки почали поширюватися Європою після того, як у Німеччині затримали 6 осіб, підозрюваних у підготовці теракту.

Як відомо, прокуратура Єгипту підозрює ІДІЛ у причетності до теракту у провінції Північний Синай, у результаті якого загинули щонайменше 305 осіб.

Раніше повідомлялося, що ІДІЛ запустило в ефір шведського радіо пропагандистську пісню.

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