Теракт у Єгипті: через напад на мечеть загинуло 235 людей

25 листопада 2017, 13:45 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

В результаті нападу на мечеть на Синайському півострові у Єгипті загинули вже 305 людей, серед яких десятки дітей. Серед загиблих нараховано 27 дітей. Про це повідомляє агентство AFP.

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За даними видання, серед більш ніж трьох сотень загиблих нараховується 27 дітей.

Нагадаємо, 24 листопада в мечеті стався вибух. Як розповіли очевидці, бомбу підірвали бойовики в камуфляжній формі, які приїхали на двох позашляховиках. Після вибуху вони влаштували стрілянину.. Озброєні бойовики також стріляли по відвідувачах мечеті, котрі бігли з будівлі.

Також була інформація, що бойовики відкрили вогонь по автомобілях "швидкої допомоги", які вивозили поранених.

Поліція і армія Єгипту знищила 30 бойовиків і кілька їхніх баз, після теракту в мечеті. Зазначається, що операція отримала назву "Помста за мучеників" і почалася через кілька годин після нападу на мечеть. 

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теги до статті:Єгипет,Теракт
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