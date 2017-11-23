- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Теракт у Єгипті: через напад на мечеть загинуло 235 людей
25 листопада 2017, 13:45 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
В результаті нападу на мечеть на Синайському півострові у Єгипті загинули вже 305 людей, серед яких десятки дітей. Серед загиблих нараховано 27 дітей. Про це повідомляє агентство AFP.
За даними видання, серед більш ніж трьох сотень загиблих нараховується 27 дітей.
Нагадаємо, 24 листопада в мечеті стався вибух. Як розповіли очевидці, бомбу підірвали бойовики в камуфляжній формі, які приїхали на двох позашляховиках. Після вибуху вони влаштували стрілянину.. Озброєні бойовики також стріляли по відвідувачах мечеті, котрі бігли з будівлі.
Також була інформація, що бойовики відкрили вогонь по автомобілях "швидкої допомоги", які вивозили поранених.
Поліція і армія Єгипту знищила 30 бойовиків і кілька їхніх баз, після теракту в мечеті. Зазначається, що операція отримала назву "Помста за мучеників" і почалася через кілька годин після нападу на мечеть.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Президент вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років | 25 листопада 2017, 13:54 | Національно-релігійні питання |
Теракт у Єгипті: через напад на мечеть загинуло 235 людей | 25 листопада 2017, 13:45 | Світові |
З ініціативи місії ОБСЄ УПЦ (МП) та УПЦ КП обговорили у Львові міжконфесійні відносини серед громад | 25 листопада 2017, 12:06 | Міжцерковні стосунки |
Американський штат Мічиган визначив 25 листопада днем пам’яті жертв Голодомору – посольство | 25 листопада 2017, 11:17 | Міжнародні відносини |
Глава УГКЦ про Голодомор: «Ми всім говоримо про наш український біль, щоб подібні злочини більше не повторилися!» | 25 листопада 2017, 10:52 | Національно-релігійні питання |
Останні коментарі
- 25 листопада 2017, 11:34
А якщо ж там, у керівних колах Ватикану, щось - все-таки - помічають і усвідомлюють й, зокрема, стосовно ДУХОВНО-ЕСХАТОЛОГІЧНОЇ суті нашого часу, то тоді виринає отаке логічне й правомірне запитання: |
- 25 листопада 2017, 10:47
Не знаємо ми всього, на 100%. В цивілізованих країнах, приміром в Польщі, конкордати укладають окремо з кожною конфесією. Уявити таку можливість у нас дуже важко, все залежить від степені |
- 25 листопада 2017, 10:30
Й саме з цього приводу у Святому Письмі читаємо, зокрема, отакий - пророчий текст і Божу обітницю: "У скорботі своїй вони з раннього ранку будуть шукати Мене і говорити: "ходімо і |
- 25 листопада 2017, 10:04
Україна не є католицькою, як Польща, приміром, або країни Латинської Америки. То до чого тут конкордат? 1% католиків, чи передбачаються якість грандіозні зміни? Може ми чогось не знаємо? |
- 25 листопада 2017, 09:07
"Щодо себе особисто Блаженніший Святослав висловив цілковиту згоду стати донором. «Якщо після смерті я зможу й надалі чинити добро, то чому ні», – сказав Предстоятель УГКЦ." Владика |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 20 листопада 2017, 11:24
1 листопада 2017, 07:41 | Релігійні свята і традиції | 4 листопада 2017, 16:51
1 листопада – День всіх святих за римо-католицьким календарем
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
Коментарі