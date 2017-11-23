Теракт у Єгипті: через напад на мечеть загинуло 235 людей

В результаті нападу на мечеть на Синайському півострові у Єгипті загинули вже 305 людей, серед яких десятки дітей. Серед загиблих нараховано 27 дітей. Про це повідомляє агентство AFP.

За даними видання, серед більш ніж трьох сотень загиблих нараховується 27 дітей.

Нагадаємо, 24 листопада в мечеті стався вибух. Як розповіли очевидці, бомбу підірвали бойовики в камуфляжній формі, які приїхали на двох позашляховиках. Після вибуху вони влаштували стрілянину.. Озброєні бойовики також стріляли по відвідувачах мечеті, котрі бігли з будівлі.

Також була інформація, що бойовики відкрили вогонь по автомобілях "швидкої допомоги", які вивозили поранених.

Поліція і армія Єгипту знищила 30 бойовиків і кілька їхніх баз, після теракту в мечеті. Зазначається, що операція отримала назву "Помста за мучеників" і почалася через кілька годин після нападу на мечеть.