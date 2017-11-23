Made in China: виявлено справжнього виробника сувенірів в православних храмах

25 листопада 2017, 07:52 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Практично всі Церкви: православні, католицькі, протестантські, а також іудеї, буддисти, мусульмани, та хто завгодно - закуповуються в Китаї на оптовому ринку, з'ясував експерт із закупівель, що живе в Китаї. Про це повідомляє УНІАН.

Користувач порталу Pikabu з ніком Raysikh звернув увагу на те, де виготовляються сувеніри для православних храмів. Те, що він з'ясував, чоловіка дуже здивувало. «Раніше я по своїй наївності думав, що все те, що продається в храмах - зроблено ну хоча б в Росії. В монастирях, думав, монахи роблять ці хрестики, вервиці, ікони. Ага, звичайно», - пише він.

Raysikh розповів, що живе в Китаї і займається закупівлею і доставкою: «Я можу сказати як фахівець, що практично всі церкви: православні, католицькі, протестантські, а також іудеї, буддисти, мусульмани, та хто завгодно - закуповуються в Китаї на оптовому ринку в місті Іу (провінція Чжецзян). Великим оптом».

«Це бізнес. Ікони православні та католицькі. Хрестики на будь-який смак. Срібні, металеві, дерев'яні. Моє улюблене - ікони з землею, водою, олією з Єрусалиму. Наші туристи так люблять привозити їх з Ізраїлю», - іронізує чоловік.

 

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теги до статті:Китай
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