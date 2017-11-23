Патріарх Грузії Ілія ІІ призначив місцеблюстителя престола

Патріарх Грузії Ілія Другий назвав митрополита Елізбар Муджірі своїм місцеблюстителем. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на агентство "Sputnik Грузія".

"Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія Другий повідомив, що його місцеблюстителем стане Елізбар Муджірі – митрополит Сенакський і Чкороцкуйський Шіо (Муджірі). Патріарх Грузії прочитав наказ про призначення місцеблюстителя перед початком урочистого богослужіння з нагоди Дня Святого Георгія в кафедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці – Сіоні", – йдеться в повідомленні.

Як уточнює агентство, митрополиту 48 років. У 2003 році рішенням Священного Синоду Грузинської Православної Церкви (ГПЦ) він був призначений єпископом Сенакським і Чкороцкуйським, 7 вересня того ж року відбулась його архієрейська хіротонія. У 2009 році Священний Синод визначив його керуючим грузинськими парафіями в Австралії. У 2010 році вже в сані митрополита він увійшов до складу Канонізаційної комісії ГПЦ. За інформацією грузинських ЗМІ, митрополит Шіо є духовним батьком президента Грузії Георгій Маргвелашвілі.

Патріарху Грузії Ілії II 84 роки. У листопаді 1977 року після смерті свого попередника Давида V він був призначений патріаршим місцеблюстителем, а в грудні - обраний Католикосом-Патріархом.