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Кадиров хоче звести у Грозному копію будинку пророка Магомета
23 листопада 2017, 11:51 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Глава Чечні Рамзан Кадиров доручив опрацювати питання створення в Грозному копії будинку пророка Магомета, розташованого в Мецці.
Про це повідомили в прес-службі глави й уряду Чеченської республіки, пише LB.ua.
"Глава Чечні доручив (главі уряду республіки - ред.) Едельгерієву опрацювати питання відтворення в Грозному будинку пророка Магомета, який розташований у священній Мецці", - наголошується в повідомленні.
Кадиров також закликав духівництво активніше працювати з молоддю. На його думку, молоді люди "мають потребу в справжніх знаннях" про мусульманство.
Глава Чечні додав, що у республіці ніколи не було такої свободи віросповідання, як та, яка є зараз. "Сьогодні влада закликає до того, щоб усі дотримувалися канонів Ісламу, ходили в мечеті, молилися, вивчали Іслам. Такої свободи віросповідання в республіці не було ніколи", - наголосив він.
Цього року день народження пророка Магомета відзначатимуть у ніч з 29 на 30 листопада. У Чечні до цього дня готують кілька заходів, основні проходитимуть у мечеті "Серце Чечні".
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