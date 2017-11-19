Кадиров хоче звести у Грозному копію будинку пророка Магомета

23 листопада 2017, 11:51 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Глава Чечні Рамзан Кадиров доручив опрацювати питання створення в Грозному копії будинку пророка Магомета, розташованого в Мецці.

Про це повідомили в прес-службі глави й уряду Чеченської республіки, пише LB.ua.

"Глава Чечні доручив (главі уряду республіки - ред.) Едельгерієву опрацювати питання відтворення в Грозному будинку пророка Магомета, який розташований у священній Мецці", - наголошується в повідомленні.

Кадиров також закликав духівництво активніше працювати з молоддю. На його думку, молоді люди "мають потребу в справжніх знаннях" про мусульманство.

Глава Чечні додав, що у республіці ніколи не було такої свободи віросповідання, як та, яка є зараз. "Сьогодні влада закликає до того, щоб усі дотримувалися канонів Ісламу, ходили в мечеті, молилися, вивчали Іслам. Такої свободи віросповідання в республіці не було ніколи", - наголосив він.

Цього року день народження пророка Магомета відзначатимуть у ніч з 29 на 30 листопада. У Чечні до цього дня готують кілька заходів, основні проходитимуть у мечеті "Серце Чечні".

 

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теги до статті:Мухаммад,Рамзан Кадиров
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